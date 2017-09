Bogatejši bodo za novo športno igrišče

8.9.2017 | 09:20

Milan Rojec, direktor podjetja Rekon d.o.o., in župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad (Foto: Gašper Stopar)

Ivančna Gorica - V sredo sta v prostorih občine Ivančna Gorica župan Dušan Strnad in direktor podjetja Rekon d.o.o. Milan Rojec, podpisala pogodbo o izgradnji igrišča v Dobu pri Šentvidu, ki bo locirano za tamkajšnjem gasilskim domom. Sodobno športno igrišče bo nudilo odlične pogoje za rekreacijo krajanov vseh generacij ter izvedbo krajevnih prireditev.

Osnovni namen investicije je izgradnja sodobnega zunanjega športnega igrišča v asfaltni izvedbi, ki bo namenjeno igranju malega nogometa, košarke in ostalih športno – rekreativnih disciplin lokalnih društev in klubov. Igrišče bo razsvetljeno s štirimi stebri z reflektorji in ograjeno s panelno ograjo. Ob igrišču bo postavljen tudi sanitarni kontejner z greznico, kjer se bodo nahajale sanitarije, umivalnik ter manjši prostor za spravilo opreme.

Na javnem razpisu izbrano podjetje Rekon d.o.o. bo z deli začelo v naslednjih dneh, zaključilo pa jih bo predvidoma do konca novembra. Kot so še sporočili iz občine Ivančna Gorica, pogodbena vrednost del znaša 106.544,85 evrov z DDV.

S. G.