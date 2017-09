Pred dnevi volkovi nad ovce, ponoči divji prašiči nad koruzo

8.9.2017 | 10:25

Mirko Pašič je imel 24 ovčk, odkar so jih minuli konec tedna napadli volkovi, jih ima ponoči v hlevu, čez dan pa v bližini domačije.

V minuli noči je ostal še brez dobršnega dela koruze.

Konec pri Podgradu - Mirko Pašič kot številni kmetje letos nima sreče. Svoje je naredila suša, v noči s sobote na nedeljo pa so njegove ovce napadli volkovi. Poklali so jih štiri, tri so na zdravljenju in še ne ve, ali bodo preživele. Med njimi tudi manjše jagnje, ki je ostalo brez mame in zavrača mleko iz flaške. Ko smo ga danes obiskali na domačiji, kjer biva z 82-letno mamo Ano, nam je že kazal nove posnetke na svojem gsm aparatu: »Poglejte to škodo. To je z moje njive s koruzo, kjer so bili ponoči na delu divje svinje. Res ne vem, kaj se to dogaja letos in kako bomo preživeli zimo.«

Med pogovorom ga je poklical prvi sosed, da bi preveril, kako je z njegovo koruzo. Mirko pove, da so včasih ponoči zunaj puščali pse, ki so odgnali prašiča, a zdaj si tega po zadnjih napadih volka ne upajo več. »Ljudje bi šli radi v gozd po gobe, saj je končno dež, pa si nihče ne upa,« še doda.

Ni edini, ki je minuli konec tedna zaradi napada zveri, kljub zaščiti z električnim pastirjem oz. mrežo, ostal brez ovc. Podrobneje o njegovi zgodbi in pojasnilih pristojnih uradov pa v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović