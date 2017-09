Pri prehitevanju zapeljal s ceste in trčil v drevo

8.9.2017 | 16:00

Kočevje - Včeraj malo pred pol šesto popoldne se je na cesti iz smeri Kočevja proti Ribnici pripetila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Policisti PU Ljubljana so po do sedaj zbranih obvestilih ugotovili, da je voznik kombija vozil iz smeri Kočevja proti Ribnici. V desnem blagem ovinku je začel prehitevati pred seboj vozeči osebni avtomobil, v tem trenutku pa je za njim pripeljal še voznik osebnega vozila Fiat Punto in ga začel prehitevati. Pri tem je med njima prišlo do oplaženja, zaradi česar je voznik Punta zapeljal levo izven vozišča in trčil v drevo. Dve osebi naj bi po podatkih policije utrpeli poškodbe, status poškodb pa še ni znan.

S. G.