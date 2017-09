Najpomembneje je zagotoviti varnost

8.9.2017 | 12:15

Nekaj dni pred začetkom šolskega leta je bilo pred OŠ Loka takole... (Foto: S.G.)

Pogled na Kidričevo cesto v začetku tega tedna (Foto: S.G.)

Črnomelj - Zaradi rekonstrukcije Kidričeve ceste se je šolsko leto za učence OŠ Loka in dijake Srednje šole Črnomelj začelo v ponedeljek, 4. septembra. A delo učiteljev ob začetku novega šolskega leta je potekalo nemoteno, pa tudi starši in otroci se nad dejstvom, da so imeli v petek še počitnice, niso pritoževali. Je pa v neposredni bližini šole in vrtca še vedno gradbišče in tako bo še vsaj nekaj dni oziroma tednov.

Vsakodnevni prizori pred vrtcem Loka, še vsaj nekaj tednov bo tako.

Ravnateljica OŠ Loka Damjana Vraničar

En del ceste je že asfaltiran, tako da so avtobusi otroke lahko pripeljali neposredno do šole, pa tudi parkirišče ob šoli in športni dvorani Loka je urejeno. Še zadnjo preplastitev cestišča na tem delu naj bi, če bo to dopuščalo vreme in če ne bo prišlo kaj nepredvidenega vmes, izvedli do konca tega tedna. »Kidričeva cesta je v jutranjem času še posebej obremenjena in že zaradi varnosti otrok je pomembno, da bodo zdaj pločniki širši, na posameznih delih pa bodo dvignjeni prehodi za pešce oziroma tako imenovane trapezne ploščadi za umirjanje prometa,» pojasnjuje ravnateljica OŠ Loka Damjana Vraničar, ki je v ponedeljek na šolo sprejela 54 prvošolčkov v treh oddelkih, sicer pa tu dnevno pouk obiskuje 486 učencev v 26 oddelkih.

PRENOVA NUJNO POTREBNA

Stari del stavbe je močno dotrajan, predviden za rušenje. »Stara stavba je absolutno premajhna, letos imamo že za en oddelek več učencev, zato bo en oddelek 5. razreda imel pouk v prostorih Srednje šole Črnomelj. Se še dogovarjamo znotraj šole, morda ne bo imel stalno isti oddelek tam celo leto pouka, temveč bi vsake toliko časa znotraj 5. razredov zamenjali lokacijo. Z županjo sva sicer v tesnih stikih, zagotovljeno mi je, da bomo še letos pridobili gradbeno dovoljenje, da lahko kandidiramo za sredstva. Drzna napoved bi bila, če bi drugo leto ta čas že bili razseljeni, da bi se lahko dela začela in da bi se nova stavba naredila v dveh letih,« pravi Vraničarjeva. Znano je, da so v preteklosti že imeli težave, ker je streha puščala, stroški rednega, a nujnega vzdrževanja pa so visoki.

Po besedah Vraničarjeve so projektno dokumentacijo, potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja, pripravljali tri leta. Predvidena je gradnja 15 novih učilnic za učence od prvega do petega razreda, pripadajoči kabineti, 4 specialne učilnice, kuhinja, jedilnica, poslovni prostori, prostori za čistilke, hišnika ... Celotna priprava dokumentacije je finančno pokrita iz občinskega proračuna.

VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Če bodo prehodi čez cesto pri stadionu in med hišami odslej bolj varni in pot v šolo prijetnejša, pa to za zdaj ne drži za starše, ki vsakodnevno pripeljejo najmlajše v vrtec Loka. Tam je namreč še vedno več gradbenih strojev, kupi peska pa ovirajo tudi dostop do samega vrtca. A po zagotovilih županje Mojce Čemas Stjepanovič dela tudi na tem delu Kidričeve ceste potekajo po načrtih in bodo končana do konca oktobra. »V prvi vrsti moramo zagotoviti varnost udeležencev v prometu, zato je tudi načrt prenove Kidričeve ceste tak, da se je v prvi fazi uredilo ta del ceste, ki vodi do šole, v drugi fazi pa sledi ureditev tistega dela pri vrtcu. Pomembno je, da bodo odslej na Kidričevi cesti ležeči policaji in divjanje z avtomobili in motorji ne bo možno,« izpostavlja županja.

Članek je bil objavljen v 36. številki Dolenjskega lista, 7. septembra 2017.

Besedilo in foto: Sabina Gosenca