Prevzeli Eltas, kmalu tudi gradbeno dovoljenje za predelovalni obrat

8.9.2017 | 13:30

Ivan Kralj

Šentjernej - Lastnik šentjernejskega Arexa Ivan Kralj je pred dvema mesecema s Simonom Lesarjem in Vesno Vesel prevzel uspešno šentjernejsko podjetje Eltas.

Družbo Eltas, ki izdeluje membranske tipkovnice in zaščitne folije za elektronske inštrumente, je leta 1996 ustanovil Bojan Fifnja, ki ga poznamo tudi kot kitarista skupine Demolition Group. Podjetje ima okoli 45 zaposlenih, lani pa je ustvarilo malo manj kot 2,5 milijona evrov prihodkov od prodaje in dobrih 300.000 evrov čistega dobička. Ob koncu lanskega leta je imela družba 2,7 milijona evrov bilančnega dobička, pripravljala pa se je na veliko naložbo, saj je nameravala proizvodnjo s Trubarjeve ceste preseliti v šentjernejsko industrijsko cono Sejmišče.

Selitve Eltasa še ne bo

»Podjetje je dobro, zdaj ga še podrobno pregledujemo, načrtovana investicija pa je kar velika in najbrž bomo z njo malo počakali, dokler se ne bomo prepričali, da lahko podjetje naložbo izpelje samo, brez najemanja posojil,« nam je povedal Kralj. O razlogih za nakup pa je dejal: »Nekoč sem tudi sam delal v tej branži, v Iskri, iz katere so v Šentjerneju zrasla številna podjetja, tudi Arex, pa Hyb, Eltas in še katero. Prejšnji lastnik Eltasa se je pred kratkim upokojil, in ker podjetje deluje v istih prostorih kot naš Arex, dejansko je tudi desetodstotni lastnik teh prostorov, je bilo nekako logično, da ga kupimo.«

Kralj je tako postal 27-odst. lastnik Eltasa, po 12,48 odst. pa imata v lasti vodja komerciale v Arexu Vesna Vesel in novi direktor Eltasa Simon Lesar. Lastnik preostalih 48-odst. družbe je sam Eltas. Višine kupnine nam Kralj ni razkril.

Za ribogojnico dve lokaciji

Glede projekta kaviar, v sklopu katerega namerava Kralj z ruskimi partnerji v Šentjerneju zgraditi tovarno za predelavo rib, pa nam je povedal, da v prihodnjih tednih pričakuje izdajo gradbenega dovoljenja. Dobrih pet milijonov evrov vredna naložba je sicer le prvi korak pri desetkrat večjemu projektu, katerega cilj je izgradnja podzemne ribogojnice za vzrejo belug in jesetrov, iz katerih bi nato pridobivali kaviar. Ribogojnico bi zgradili v Šentjerneju, projekt pa bodo predvidoma septembra predstavili na seji tukajšnjega občinskega sveta.

Poleg šentjernejske lokacije pa ima podjetni Brusničan v ognju še eno železo. Kostanjeviška občina je namreč v začetku avgusta objavila sklep o začetku postopka spremembe občinskega prostorskega načrta. Pobudo za to je dalo Kostakovo brežiško podjetje HPG (Hortikultura, plantaža in gradnje), ki na svojem posestvu severno od Kostanjevice načrtuje ureditev rastlinjakov s spremljajočimi objekti in možnostjo gradnje podzemnih bazenov za gojenje rib. Kot nam je povedal Kralj, se družba Caviar Biosistem, katere partner je, projekta loteva skupaj s HPG. Stranskih produktov načrtovane ribogojnice je namreč toplota, ki bi jo lahko uporabil za ogrevanje rastlinjakov.

Visoka lanska rast

Kraljevo podjetje Arex je v letu 2016 sicer ustvarilo dobrih 16 milijonov prihodkov od prodaje, kar je 38 odst. več kot leto poprej. Za trikrat, na 2,1 milijona evrov, je zrasel tudi čisti dobiček. Rast povpraševanja se nadaljuje tudi v letu 2017, z izjemo ameriškega civilnega trga, kjer beležijo več kot 50-odst. upad, kar pa ne bo ogrozilo zastavljenih ciljev za leto 2017, saj so izpad že nadomestili z večjo prodajo na domačem trgu, kakor tudi z večjo realizacijo pri ostalih kupcih. Za 17 odst. se je lani v Arexu povečalo tudi število zaposlenih, ob koncu leta jih je bilo 106, trend zaposlovanja pa se nadaljuje tudi letos.

Šentjernejsko podjetje, ki se ukvarja predvsem z izdelavo streliva, orožja in druge vojaške opreme, del proizvodnje pa je namenjen tudi avtomobilski in smučarski industriji ter orodjarskemu programu, je lani 85 odst. prihodkov ustvarilo v tujini. Njegovi glavni trgi so Švica, ZDA, Hrvaška, Belgija in Slovenija. Za naložbe so lani namenili skoraj tri milijone evrov, za raziskave in razvoj pa še dodatnih 300.000 evrov. V prihodnjih letih nameravajo krepiti predvsem vojaški program ter utrjevati položaj na ameriškem in bližnjevzhodnem trgu.

Boris Blaić