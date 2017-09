Nova stanovanja do konca leta

Novo mesto - Na Brodu v Mrzli dolini je za obstoječimi bloki od začetka leta gradbišče. Gradbena jama je bila tu že dlje časa, letos pa je kranjsko podjetje Dolnov začelo graditi stanovanjski blok z 72 stanovanji, ki bo končan decembra letos.

V novem bloku bo četrtina 2-sobnih, četrtina 4-sobnih in polovica 3-sobnih stanovanj, zanje pa, kot so pojasnili v podjetju, ki je sicer v zadnjih desetih letih v Novem mestu zgradilo 180 stanovanj na Ulici Slavka Gruma in 24 v Žabji vasi, vlada veliko zanimanje, saj se približujejo polovici prodanih stanovanj. »Stanovanjski blok ima 108 garažnih parkirnih mest ter skupaj okoli 70 zunanjih nepokritih in pokritih parkirišč. Zgradili bomo tudi otroško igrišče, zunanje fitnes naprave in igrišče za odbojko na mivki,« so še dodali o naložbi, ki je vredna 6,8 milijona evrov. V načrtu imajo gradnjo še enega bloka z 48 stanovanji, ki ga bodo dokončali najkasneje do avgusta prihodnje leto.

Na novomeški občini so razložili, da je za dostop do omenjenih novih blokov, ki predstavljata prvo fazo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Brod-Drage, predvideno, da se uredi začasen dostop z rekonstrukcijo obstoječe poljske poti in s priključevanjem na ulico Brod, vlagatelj, torej podjetje Dolnov, pa je hkrati z izgradnjo prvih dveh blokov dolžan zagotoviti tudi komunalno opremo in zelene površine z že omenjenimi igrišči, pri čemer v tej prvi fazi ne bo večjih vlaganj in posegov v obstoječo komunalno infrastrukturo.

V nadaljevanju naj bi po OPPN-ju zrasli še trije stanovanjski bloki in z njimi tudi večji javni mestni park, namenjen stanovalcem Mrzle doline, obstoječim prebivalcem Ulice Slavka Gruma in bodočim stanovalcem predvidene soseske Brod-Drage. Takrat naj bi začasen dostop ukinili in ga preuredili v peš in kolesarske površine ter avtobusno postajališče, dostop v sosesko pa so predvideli po novi cesti ob zahodni strani območja iz ulice Brod, ureditev kanalizacije pa v ločenem sistemu.

Glede na to, da se soseska, ki je že tako ali tako velika po številu prebivalcev, širi, smo občino povprašali tudi okoli načrtovane gradnje trgovine Spar ob Topliški cesti, kjer so pojasnili, da dogovori še potekajo.

