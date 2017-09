Festival kulinarike, vina in umetnosti

8.9.2017 | 20:35

Krško - Pod sloganom "Sveže - lokalno - okusno" Center za podjetništvo in turizem Krško v sodelovanju z Občino Krško ter društvi in javnimi zavodi ter domačimi ponudniki v starem mestnem jedru Krškega v soboto, 9. septembra 2017, z začetkom ob 17. uri pripravlja Festival vina, kulinarike in umetnosti pod krovno znamko Okusi Posavja.

Z jesenskim dogodkom želijo v Krškem predstaviti Posavje širšemu občinstvu tudi kot razpoznavno destinacijo na področju gastronomije, hkrati pa obogatiti dogajanje v starem mestnem jedru mesta ter podpreti lokalne ponudnike.

Predstavilo se bo 18 ponudnikov

Okoliški vinarji bodo postregli z izbrano kapljico, ki s svojim svojstvenim in razpoznavnim izborom podaja bogastvo okusov, ki jih ponuja Vinorodna dežela Posavje. Vsekakor posavska vina prinašajo odličen izbor rdečih in belih vin ter navdušujejo s svojo vrhunsko kakovostjo. Na voljo bo – za vsakega nekaj – od nežnih penin do polnih okusov lokalnih vin.

Ob dobri kapljici ne gre zanemariti niti izvrstne kulinarične ponudbe, ki jo odlikujejo sveže lokalne surovine in domačnost okoliša, ki zagotavlja pravšnje krepčilo in zvrhane ulične porcije. Okušali boste lahko: goveji karpačo na posteljici s svežo solato; žrebičkove ličnice s skuto, korenjem in zelišči; kroglice krškopoljca s štrukeljci; hrustavček potočne postrvi ob ajdovi kaši; kračo krškopoljca s korejevcem in celo ulične porcije jagenjčka.

Umetnost, delavnice, razstave …

V mestnem parku in na Cesti krških žrtev se bodo predstavila umetniška društva z različnimi izdelki in delavnicami, kot so: akvareli in slike na platnu, umetniška razstava stolov, rokodelski izdelki, modna smer steampunk , družbeno angažiran fotografski projek t- Konzerviramo ljubezen, predstavitev tehnik različnih poslikav, izdelovanje nakita, razstava kuharskih knjig, pravljično/ustvarjalna delavnica. Sodelovali bodo Društvo likovnikov Krško OKO, Manca-narejeno s srcem, Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica, Rokodelke DU Krško, KUD Artotipija, Valvasorjeva knjižnica Krško, Društvo ArtŠpl, Društvo Magičnost gibanja, Produkcija LIJAmedia, ostali ponudniki starega mestnega jedra.

Gosta večera bosta Sara Rutar, zmagovalka kuharskega resničnostnega šova v Sloveniji, ki bo za sproščen uvod v kuharsko dogodivščino seveda kuhala iz domačih, lokalnih sestavin. Za glasbo pa bo poskrbel Petar Grašo. Med 16.30 in 22. uro bo ta dan na redni liniji vozil mestni avtobus na 30 minut.

S. G.