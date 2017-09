Danes več zapor cest

9.9.2017 | 08:10

KOP d.d. Brežice obvešča, da bo zaradi izvedbe asfalterskih del na LZ 026021 Dobovska cesta, od krožišča z R1 219/1242 Trnje do križišča z LZ 026101 cesta Pod obzidjem, danes, 9. septembra, od 6. do 21. ure popolna zapora. Obvoz do Doma starejših občanov do Veterinarske bolnice ter do Policijske postaje bo možen po LZ 02631 Prešernova cesta. Dostop do pokopališča danes z osebnimi vozili ne bo možen. Kop Brežice vse udeležence v prometu, stanovalce ter občane prosi za razumevanje in upoštevanje spremenjene začasne signalizacije.

Kostak Krško obvešča, da bo zaradi izvedbe prireditve Okus Posavja - Festival vina, kulinarike in umetnosti od danes od 6. ure do jutri do 6. ure zjutraj postavljena popolna zapora na občinskih cestah: LK 192 051 CKŽ, LK 192061 Dalmatinova ulica, LK 192091 Gasilska ulica, LK 192 541 Šoferska ulica, JP 692 483 CKŽ. Naročnik zapore je Center za podjetništvo in turizem Krško. Obvoz ni predviden.

Kostak d.d. Krško obvešča, da bo danes izvedel popolno zaporo na občinskih cestah: LC 191 291 Brestanica-Košeni vrh-Brezje, LZ 193 311 Cesta prvih borcev, LK 193 341 Jetrno Selo, LK 193 342 Šolska ulica, zaradi izvedbe športne prireditve. Zapora bo trajala predvidoma od 10.30 ure do 14.00 ure. Obvoz ni predviden. Organizator prireditve je Triatlon klub Krško.

JP Komunala Sevnica obvešča o začasni popolni zapori LC 372382 Pijavice-Krmelj od hišne št. Gabrijele 8 do hišne št. 6 v skupni dolžini 50 metrov danes, 09.09.2017 do 10.09.2017, 24 ur dnevno zaradi izvajanja gradbenih del. Obvoz bo označen.

M. L.-S.