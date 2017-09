Motorist zapeljal s ceste

9.9.2017 | 09:15

Ilustrativna slika

Včeraj ob 18.35 uri je na cesti pri naselju Stranje pri Velikem Gabru, občina Trebnje, motorist zapeljal s ceste na njivo in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ga oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj in pregledali motor glede iztekanja tekočin.

V trčenju poškodovanih več oseb

Danes ob 2.21 uri sta na cesti Novo mesto—Metlika pri naselju Črmošnjice pri Stopičah, občina Novo mesto, trčili dve osebni vozili. V nesreči se je poškodovalo več oseb. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovane oskrbeli na kraju nesreče in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, razsvetljevali kraj nesreče ter pomagali policiji, vlečni službi in vzdrževalcem cest pri čiščenju cestišča.

M. L.-S.