176 bralnih pustolovcev v družbi Adija Smolarja

9.9.2017 | 10:10

Adi Smolar je navdušil mlade dolenjske bralce in jim s svojimi humornimi pesmimi dal tudi potrebnih nasvetov za življenje.

Novo mesto - Včeraj popoldne sta iz prireditvenega atrija Knjižnice Mirana Jarca odmevala pesem Adija Smolarja in smeh otrok. Kar 176 mladih bralcev, sodelujočih v poletni bralni znački, je v družbi staršev z veseljem prisluhnilo in zapelo ob nastopu priljubljenega slovenskega kantavtorja in pisatelja Adija Smolarja, ki jim je podelil tudi priznanja, ob koncu pa so se lahko še posladkali s sladoledom - prispevalo ga je podjetje Total.

Udeležba je iz leta v leto večja, letos je sodelovalo že 176 mladih bralcev.

To je bila zaključna prireditev poletne bralne značke, imenovane Poletni pustolovci. Namenjena je mladim med 7. in 15. letom, ki so si v času poletnih počitnic iz skrinje pustolovščin v knjižnici izbrali tri knjige - ena je bila obvezno strip ali knjiga iz zbirke Karla Maya ali pesniška zbirka oz. knjiga Adija Smolarja. Svojo bralno pustolovščino so lahko doživljali doma, v knjižnici, v gozdu, na travniku, ob Krki ali kje drugje. Kako so jo doživeli, so delili s svojimi vrstniki in knjižničarkami - izpolnili so obrazec, ter z besedo ali sliko strnili svoje vtise o prebrani knjigi. Letos so sodelujoči bralci morali rešiti še kviz z vprašanji o življenju in delu gosta zaključne prireditve.

Kot pove vodja Oddelka za mladino Helena Brulc, so zadovoljni, da je odziv mladih bralcev iz leta v leto boljši, zato bodo s Poletnimi pustolovci nadaljevali - želijo namreč vzgajati bralce, ki jih bo knjiga spremljala vse življenje, in mlade odvrniti od mnogih sodobnih elektronskih medijev, ki jih za ure »priklenejo« pred računalnik oz. mobilni telefon in jim »kradejo« preveč časa.

Poleg veselega druženja so bili srečni izžrebanci poletne bralne značke deležni še knjižnih nagrad. Glavna nagrajenka Gaja Klobučar je prejela tablični računalnik, ki ji ga je podaril SKB leasing, p.e. Novo mesto. Mlada bralka bo tako lahko preživljala pustolovščine v virtualnem svetu knjižnih junakov.

Brulčeva je prepričana, da so pustolovci sedaj sicer že pridno sedli nazaj v šolske klopi, a gotovo jih v mislih še spremljajo nedavne poletne pustolovščine – tudi tiste s knjižnimi junaki.

Besedilo in foto: L. Markelj