Martina Simonič se predstavlja v Kočevju

9.9.2017 | 11:40

Kočevje - V Kreativnem središču Vezenina so včeraj zvečer odprli razstavo Povezanost/Connectedness, na kateri svoja dela predstavlja ustvarjalka Martina Simonič iz Semiča. 35-letna Belokranjka, ki je razstavljala že v Nemčiji in Angliji, se kočevskemu občinstvu predstavlja prvič.

Razstava povezuje dva različna sklopa del, ki jih je avtorica ustvarila v zadnjih letih. Gre za sklopa, ki sta bila predstavljena na razstavama Take a Breath in Night of the Hunter, povezuje pa ju, kot je ob otvoritvi razstave povedala avtorica, razmišljanje o tem kdo si, kaj si, kdo si ti kot človek oz. kaj je tvoje življenje in kakšno sporočilo si prinesel na ta svet. »Zanima me tudi sodelovanje različnih materialov, tako kot med seboj sodelujejo različni ljudje, kako se to vse skupaj odziva, kam stvari gredo. Nekatere stvari pašejo, nekatere ne pašejo skupaj,« je dejala in dodala, da tu vidi tudi povezanost med Belo krajino in Kočevjem, ko se vsi nekako med seboj povezujejo.

Simoničeva je po poklicu diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, ustvarja pa že od ranega otroštva. Šest let je živela v Londonu, kamor je odšla na neformalni študij psihologije. V tujini je leta 2010 tudi stopila na pot ustvarjanja, razstavljanja in organizacije dogodkov, ki podpirajo ustvarjalnost, s čimer je nadaljevala tudi po vrnitvi domov in se ukvarja še danes. Simoničeva danes razstavlja doma in v tujini, vodi delavnice prepoznavanja omejujočih mehanizmov in osebnega potenciala ter razvija didaktično hiško za otroke pod okriljem belokranjskega inkubatorja.

»Razstavljena dela se kljub navidezni raznolikosti med seboj povezujejo ter z medsebojno harmonijo ustvarjajo niz skritih sil, ki obkrožajo človeka in okolje v katerem biva,« je o njeni razstavi v Kočevju zapisala Ana Pucelj iz Muzeja Ribnica. Pucljeva, katere predstavitev razstave je zaradi njene zadržanosti ob otvoritvi razstave prebral Marko Glavač, je še zapisala, da je Simoničeva skozi vprašanje o človeški eksistenci ter simbiozi človeka z koljem in naravo razvila svojo lastno likovno govorico, s katero nagovarja gledalca k nadaljnjim vprašanjem njegove lastne biti: Kdo sem? Zakaj sem? Kaj je sporočilo mojega življenja?

Besedilo in fotografiji: M. L.-S.