Mala šola lončarstva

9.9.2017 | 15:05

Ilustrativna slika

Ilustrativna slika: Lončarji z Ribniškega semnja (Foto: M. L.-S.)

Ribnica - Rokodelski center Ribnica, ki že tradicionalno izvaja šolo lončarstva in pletarstva za odrasle, ki traja tri leta, v letošnjem šolskem letu razpisuje tudi malo šolo lončarstva za otroke.

Mala šola je namenjena osnovnošolskim otrokom druge in tretje triade. Potekala bo od oktobra do konca aprila, ob četrtkih od 17. do 18. ure. Mladi lončarji se bodo seznanili z različnimi vrstami gline, barvami za glino, postopki ročne obdelave gline in postopki oblikovanja gline na lončarskem vretenu. Izdelali bodo različne uporabne in okrasne predmete: skodelice, skledice, piščali, štampiljke, ropotulje in še marsikaj. Obiskali bodo tudi lončarja in glinokop. Prijave za malo šolo zbirajo do 26. septembra, začetek male šole pa bo 5. oktobra.

M. L.-S.