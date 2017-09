Stresla so se tla pri Vinici

9.9.2017 | 19:10

ilustrativna slika

Danes ob 7.09 uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Vinice pri Črnomlju, 81 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Vinice pri Črnomlju. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Vozilo zapeljalo s ceste

Ob 11.40 uri je na stari hitri cesti pri naselju Šentjurij na Dolenjskem, občina Mirna Peč, osebno vozilo zapeljalo s ceste, se prevrnilo in obstalo na kolesih. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč reševalcem in avtovleki. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Poškodoval se je pri delu z motorno žago

Ob 14.25 uri se je v bližini naselja Velika Loka, občina Trebnje, v gozdu pri delu z motorno žago poškodoval krajan. Posredovali so reševalci NMP Trebnje, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.00 do 9.30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOGLO, TP RAVNIK, TP MEVCE, TP GORENJA VAS, TP GORENJA VAS 2, TP ŠMARJETA 2, TP PLASTOFORM, TP OREŠNIKI, TP OREŠJE, TP JEVŠEVEC, TP OSREČJE, TP VINICA PRI ŠMARJETI, TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS;

- od 10.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL OTOČEC .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.