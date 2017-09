Na Leskovški planoti pričeli z gradnjo vodovoda

9.9.2017 | 20:15

Ivančna Gorica - V četrtek se je uradno začela gradnja 13 kilometrov dolgega vodovodnega sistema, ki bo krajanom naselij Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Leskovec, Sela pri Višnji Gori in Vrh pri Višnji Gori omogočil, da bodo do konca naslednjega leta le prišli do prepotrebnega javnega vodovoda, ki bo nadomestil dosedanjo vodooskrbo iz dotrajanih vaških vodovodov in domačih vodnjakov.

Območje gradnje je razpršeno po celotni Leskovški planoti med Višnjo Goro in Stiškim potokom, kjer se nahaja približno 120 gospodinjstev oz. hišnih priključkov. Gradnja novega vodovoda bo zato potekala v treh fazah, investicija pa bo zajemala tudi izgradnjo vodohrana na hribu Škrjanščica nad Leskovcem, na višini več kot 700 m n. v. Gre za zelo zahteven sistem gradnje, kar pa vpliva tudi na ceno celotne investicije. Pogodbena vrednost izgradnje znaša 2.227.270,72 evrov + DDV, od katerih bo občina Ivančna Gorica na podlagi zakona o financiranju občin pridobila približno 480.000 evrov nepovratnih sredstev ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pričakujejo pa tudi približno 100.000 evrov iz naslova komunalnega prispevka.

Ogleda pričetka del pred gradbeno jamo, kjer bo postavljen vodohran Škrjanščica v vasi Leskovec, se je med drugimi udeležil tudi župan Dušan Strnad, ki je izrazi zadovoljstvo nad pričetkom gradnje. Nov vodovod naj bi dokončali do septembra prihodnje leto.

M. L.-S., Foto: Gašper Stopar