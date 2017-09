Danes brez elektrike

10.9.2017 | 08:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v nedeljo, 10. 9. 2017 :

- od 7. ure do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOGLO , TP RAVNIK , TP MEVCE, TP GORENJA VAS, TP GORENJA VAS 2, TP ŠMARJETA 2, TP PLASTOFORM, TP OREŠNIKI, TP OREŠJE, TP JEVŠEVEC, TP OSREČJE, TP VINICA PRI ŠMARJETI, TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS;

- od 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL OTOČEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.