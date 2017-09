Tudi letos so se spomnili Gubčeve brigade

10.9.2017 | 09:05

Na Trebelnem so včeraj pripravili tradicionalno spominsko slovesnost. (Foto: J. S.)

Letošnji slavnostni govornik je bil član predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije Milan Gorjanc.

Spomenik Gubčevi brigadi na Trebelnem

Trebelno - Na Trebelnem so tudi letos pripravili spominsko slovesnost, tokrat v počastitev 75. obletnice ustanovitve Gubčeve brigade, 74. obletnice ustanovitve 12. Slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade (SNOUB) in 76. obletnice ustanovitve Mokronoške čete. V spomin in opomin, pravijo prireditelji, saj si želijo, da dogodki iz druge svetovne vojne in vrednote NOB ne bi tonili v pozabo.

Letošnji slavnostni govornik je bil član predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije Milan Gorjanc, ki je med drugim orisal zgodovino in pot Gubčeve brigade ter njen pomen. Podobno kot doslej so v sklopu slovesnosti včeraj organizirali tudi pohode iz Ždinje vasi, Puščave, Slovenske vasi in Mirne, že pred slovesnostjo pa so položili vence pri spomeniku padlim domačinom v NOB pred stavbo občine v Mokronogu in pri Repovi hiši v Mokronogu, kjer je bila ustanovljena 12. SNOUB, ter pri spomeniku na Trebelnem, kjer je bila ustanovljena Gubčeva brigada.

S tovrstnimi slovesnostmi si sicer prizadevajo ohranjati spomin na dogodke med drugo svetovno vojno in vrednote NOB, saj predvsem otroci tega dela slovenske zgodovine na poznajo, opozarja predsednik trebanjskega združenja Zveze borcev za vrednote NOB Boštjan Sladič. »Narod, ki ne zna spoštovati svoje zgodovine, ima tudi bolj slabo prihodnost. Na žalost otroci zgodovine ne poznajo, zato tudi take slovesnosti, v spomin in opomin, da se dogodki iz leta 1941–1945 ne bi več dogajali,« poudarja.

V sklopu prireditve, ki so jo s kulturnim programom obogatili Občinski pihalni orkester Trebnje, učenci podružnične šole Trebelno in Ženski pevski zbor Zimzelen Mirna pod taktirko Staneta Pečka, so sodelovali tudi pripadniki Slovenske vojske iz vojašnice Franca Uršiča Novo mesto, prireditev pa so počastili še člani Društva ljubiteljev starodobnih vozil Hrast Tržišče – Duletova četa, Gorjanska četa, Slobodanova četa in Novomeška četa.

