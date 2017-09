Za začetek brez zmage

Novo mesto - Sinoči se je zaključil prvi krog nove sezone v rokometni prvi ligi, moštva z našega konca pa so iztržila zgolj dva remija. Že v petek so Trebanjci doma igrali neodločeno s Koprom, ki ima letos precej višje ambicije od Trima, podobno kot Koprčanom v Trebnjem pa se je v Ormožu zgodilo Ribničanom, ki so od tam prinesli zgolj eno od načrtovanih dveh točk. Poraz Novomeščanov, ki so se sinoči doma pomerili z Mariborom, je bil pričakovan, dobra igra večji del prvega polčasa razen zadnjih minut, ko so gostom dovolili, da so jim ušli za štiri točke, in prav tako večji del drugega polčasa, ko so se hitro vrnili v igro in je bil še devet minut pred koncem izid izenačen, gostje pa so bili v zaključnih minutah zgolj za odtenek in malo sreče boljši, pa daje upanje, da se bo Krka tudi to sezono borila za uvrstitev v skupino šestih moštev, ki se bodo v drugem delu borila za naslov državnega prvaka.

Trimo Trebnje : Koper 2013 21:21 (10:12)

Trimo: Cvetko 5, Djudrjevič 3, Florjančič, Horžen, Skol, Kotar 3 (3), Sikošek Pelko, Udovič 4, Sašek 1, Pernovšek, Mlakar, Brana, Rozman 4 (1), Ratajec, Grandovec 1, Urbič.

Koper 2013: Dolenc, Grzentič 2, Vlah 1, Krečič 2, Matijaševič, Kocjančič, Vran, Moljk 1, Zugan 1, Rapotec 6 (1), Smolnik 1, Sokolič 1, Guček, Marić 2, Planinc 1, Bratkovič 3.

Krka : Maribor Branik 31:34 (15:19)

Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 7, Bevec, Furdi, Didovič 6, Okleščen 3, Pršina, Irman, Jakše 1 (1), Udovč, D. Rašo, Papež 12 (4), Matko, Ban 1, Klobčar 1.

Maribor Branik: Đurica, Čudič, Cvetko 3, Bogadi, Celminš 5, Sok 3, Šol 11, Velkavrh, Špende, Stopar 1, Bezgovšek, Štumpfl, Sivić, Kete 5, Žvižej 6 (1).

Jeruzalem Ormož : Riko Ribnica 22:22 (12:10)

Jeruzalem Ormož: Šulek, Balent, Voljč, Čudič 5 (2), Žižek-Cvetko, Niedorfer, Žuran 4, Hebar, Kocbek 3, Balent 1, Ozmec 1, Ciglar, Mesarič 2, Vujović 1, Rajšp 2, Cirar 1, Kavčič 2.

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Fink 1, Vujačić 2, Knavs 4 (1), Skušek 2 (1), Koprivc 2, Pahulje, B. Nosan 1, Kovačič 2, Kljun, Batinič 2, Setnikar 2, M. Nosan 3, Košmrlj 1.

Dobova : Urbanscape Loka 21:27 (11:16)

Dobova: Delič, Prezelj, Blaževič, Miklavčič, Dular, Markušić 8 (1), Humek, Seferović 3, Baznik, Mustapić, Jazbec 2, Krnc 2, Kučič 2, Smojver 1, Hrupič 2, Hotko 1 (1).

Urbanscape Loka: Juričan, A. Vrbinc, M. Vrbinc 2, Rakovec, Šibanc 3 (3), Gartner 6 (2), Dolenc, Kavčič 6, Jesenko, U. Pipp, Bradeško 1, Jeseničnik, M. Pipp 2, Bergant 1, Jesenko 6, Plestenjak.

