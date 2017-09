Rihpovčani so vnovič gostili slikarje

10.9.2017 | 11:30

Na Rihpovcu so včeraj gostili že 14. slikarsko srečanje. (Foto: J. S.)

Ana Bilbija, vodja projekta tukajšnjih slikarskih srečanj

Franci Urbančič se je udeležil vseh 14 srečanj na Rihpovcu.

Rihpovec - V objemu vinske gorice Rihpovec so tudi letos gostili slikarje in slikarke iz različnih krajev, tokrat jih je prišlo 15, pridružil pa se jim je tudi kipar, česar so bili organizatorji še posebej veseli. Gre za tradicionalno srečanje, poimenovanem Ex-tempore Rihpovec, nad katerim bdi tukajšnje društvo za napredek Hribovec, ki se je že na začetku povezalo z likovno sekcijo Jutro društva novomeških upokojencev, nato pa še s trebanjskimi likovniki. Včeraj so srečanje pripravili že 14. zapored.

»Ko smo v vasi Rihpovec ustanovili društvo, smo začeli razmišljati tudi o njegovem delovanju. Ugotavljali so, da nam manjka nekaj kulturnega udejstvovanja in pomislili smo na ex-tempore,« o pobudi pripoveduje vodja projekta slikarskih srečanj na Rihpovcu Ana Bilbija.

V povprečju tako na Rihpovcu gostijo okrog 20 slikarjev, ki v zavetju vinske gorice vsako leto znova poiščejo nove motive. »Že na prvem ex-temporu smo želeli, da slikarji upodobijo stare stavbe, hiše, kozolce … Moram reči, da kar nekaj teh stavb ni več, na slikah pa so ostale,« še pravi Bilbija. Dela, nastala na tukajšnjem ex-etemporu, so sicer na ogled postavili že ob različnih priložnostih, trenutno pa so razstavljena v galeriji Ana v trebanjskem zdravstvenem domu.

Slikarji pravijo, da se na Rihpovec radi vračajo, med njimi je bil tudi letos Franci Urbančič, ki sicer ljubiteljsko slika že več kot 50 let in doslej še ni izpustil tukajšnjega ex-tempora. »To srečanje mi je najlepše in najljubše, ker so ljudje prijazni, sodelujejo med seboj, urejano imajo tudi okolje in nas lepo sprejmejo. Mi pa seveda poskušamo gostoljubje povrniti s kakšno lepo sliko,« pravi in dodaja, da si želi rihpovškega srečanja udeleževati tudi v prihodnje.

Na Rihpovcu je namreč poleg ustvarjanja pomembno tudi druženje z domačini, ki slikarje vsako leto znova radi sprejmejo v svojo sredino, pravi predsednik društva napredek Hribovec - Rihpovec Franci Starič. Doslej so sicer na Rihpovcu gostili izključno ljubiteljske slikarje, v prihodnje pa načrtujejo, da bi na srečanje povabili tudi kakšnega akademskega.

J. S.

