Obilne padavine, naraščajo lahko nekatere reke

10.9.2017 | 13:00

Ob obilnih padavinah bodo nekatere reke naraščale. (Foto: I. V., arhiv DL)

Republiška Agencija za okolje (Arso) je ob napovedanem deževju opozorila, da bodo močneje naraščale reke na jugu in jugovzhodu države ter v osrednji Sloveniji. Popoldne in v noči na ponedeljek pa bodo močneje narasle še reke na zahodu in severozahodu Slovenije. Ob tem lahko pride do razlivanj posameznih rek na območjih pogostih poplav.

Kot še opozarjajo na Arsu, se bo naraščanje rek nadaljevalo tudi v ponedeljek, vmes pa bodo krajša umirjanja naraščanja posameznih vodotokov.

Po napovedih meteorologov bo od danes do torka zjutraj v zahodni polovici Slovenije pogosto deževalo. Krajevno lahko pade od 100 do 200 litrov dežja na kvadratni meter.

Za danes in v ponedeljek je zato razglašena oranžna stopnja ogroženosti za severozahodno, jugozahodno in osrednjo Slovenijo. S tem pristojni prebivalce opozarjajo na dodatno previdnost in spremljanje razmer, poroča STA.

J. S.