FOTO: Okusi Posavja napolnili Krško

10.9.2017 | 14:25

Krško - Staro mestno jedro Krškega je včeraj zaživelo s festivalom vina, kulinarike in umetnosti Okusi Posavja. Pestra ponudba lokalnih vinarjev in gostincev ter večerni koncert Pera Graša so mesto privabili množico obiskovalcev, v parku pred knjižnico pa so se prestavila tudi domača društva in umetniki.

Kuhalnico je sukala tudi zadnja zmagovalka šova MasterChef Slovenija Sara Rutar, sicer pa so obiskovalci lahko izbirali med ponudbo Hiše trt, vina in čokolade Kunej, Kmetije Dular, Kmetije Špiler, Vinske kleti Molan, Vinarstva Žaren, Kleti Krško, Kleti Pirc, Kmetije Kobal, Vinske kleti Kerin, Vinogradništva Štemberger, Penin Istenič, Vinarstva Keltis, pa tudi Restavracije Tri lučke, Gostilne Kunst, Staromestne čajnice Josipina, Gostilne Repovž in Gostilne Pečnik.

V mestnem parku in na Cesti krških žrtev so se bodo predstavila umetniška društva z različnimi izdelki in delavnicami, kot so: akvareli in slike na platnu, umetniška razstava stolov, rokodelski izdelki, modna smer steampunk , družbeno angažiran fotografski projek t- Konzerviramo ljubezen, predstavitev tehnik različnih poslikav, izdelovanje nakita, razstava kuharskih knjig, pravljično/ustvarjalna delavnica. Sodelovali so Društvo likovnikov Krško OKO, Manca-narejeno s srcem, Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica, Rokodelke DU Krško, KUD Artotipija, Valvasorjeva knjižnica Krško, Društvo ArtŠpl, Društvo Magičnost gibanja, Produkcija LIJAmedia in drugi.

B. B.

