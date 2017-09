Z avtom v zid in na streho

10.9.2017 | 18:10

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Na Mirnopeški cesti v Novem mestu se je nekaj pred 14. uro voznik z osebnim vozilom zaletel v oporni zid, se prevrnil in obstal na strehi. Poškodovanega voznika so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in postavili vozilo nazaj na kolesa.

Oljni madež so počistili

Na mejnem prehodu Slovenska vas so okrog 16. ure gasilci PGE Krško počistili oljni madež v dolžini 60 metrov. Do onesnaženja ni prišlo. Obveščene so bile pristojne službe.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 11. 9.:

- od 7.30 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 10. ure do 14.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH 1977.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 11. 9. 2017, od 7.30 do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEČJA VAS na izvodu DEČJA VAS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 11. 9. 2017, od 7.3 0 do 8.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.