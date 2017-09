Mestna godba tokrat po ameriško

10.9.2017 | 22:30

Saksofoni so bili proglašeni za naj sekcijo leta. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči je novomeška mestna godba pripravila koncert posvečen ameriški glasbi.Glasba po ameriško so namreč poimenovali svoj tokratni glasbeni sprehod po Združenih državah Amerike, kjer primernega gradiva res ni težko najti - od ameriških koračnic, skladb ameriških skladateljev za pihalne orkestre, filmsko glasbo znanih ameriških filmskih klasik in veliko energične ameriške pop glasbe in seveda glasbe big bandov. Seveda niso pozabili ne Glenna Millerja ne Franka Sinatre in znova navdušili svoje zvesto občinstvo ter se ob koncu vrnili domov z Avsenikovo Slovenijo, odkod lepote tvoje in venčkom izbranih domačih napevov.

Novomeška mestna godba je pred štirimi leti praznovala 165 let obstoja, prihodnje leto pa bo, kot so napovedali z vabilom za tokratni koncert, obeležila častitljivo 190-letnico delovanja.

I. V.

Galerija













































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni hmm ta matematika ne gre skupaj: pred 4 leti praznovali 165 let, pol pa kar drugo leto 190? mogoče 170?? Preglej samo prijavljene komentatorje