Pogorelo gospodarsko poslopje

11.9.2017 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 23.35 uri je v naselju Tušev Dol, občina Črnomelj, zagorelo starejše gospodarsko poslopje velikosti 6x10 metrov. Ogenj, ki je objekt v celoti uničil, so omejili in pogasili ter sanirali požarišče gasilci PGD Črnomelj in Rožič vrh. Na kraju so bili reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, ki so preventivno pregledali lastnico, ker se je nadihala dima pri gašenju.

Vzrok požara in višina škode še nista znana.

Na AC avto na strehi

Ob 17.38 je na avtocesti Grosuplje–Višnja Gora, občina Grosuplje, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo, se prevrnilo in obstalo na strehi. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in oskrbeli poškodovano osebo. Reševalci RP Ljubljana so jo prepeljali v bolnišnico.

Gorel zabojnik

Ob 0.33 je na Cesti 4. julija v Krškem gorel zabojnik. Gasilci PGE Krško so začetni požar na zabojniku pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 10.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH 1977.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bood 7.30 do 11.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEČJA VAS na izvodu DEČJA VAS.

ElNadzorništvo Novo mesto obvešča, da od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLNJA TEŽKA VODA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 9. uro na območju TP Vrbinska vas izvod Stari grad proti NEK.

M. K.