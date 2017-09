Krško ob polčasu še v prednosti, na koncu boljša Olimpija

11.9.2017 | 09:10

Foto: Grega Wernig, M24.si

Krško - Nogometaši iz Krškega so v 8. krogu Prve lige Telekom Slovenije na domačem igrišču izgubili z ljubljansko Olimpijo z 2:4 (2:1).

Foto: Grega Wernig, M24.si

Ljubljančani so se v Posavje podali z veliko željo po zmagi in jo tudi dosegli, po njej pa se se zavihteli na vrh prvenstvene lestvice, saj so Mariborčani na domačem igrišču remizirali s Celjani. V privlačni predstavi so Ljubljančani ob polčasu sicer zaostajali z 1:2, v nadaljevanju pa vendarle izkoristili večji nabor kakovostnih igralcev in dosegli šesto zmago v tej sezoni.

Približno 1500 gledalcev je na stadionu Matije Gubca prvi gol videlo že v osmi minuti. Po grobi napaki Stefana Savića si je žogo izboril Miljan Škrbić in lepo zaposlil Klemena Šturma, ta je z leve strani podal uporabno žogo prostemu Marinu Jurini, ki je iz lepega položaja zanesljivo zadel za 1:0. V 25. minuti je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora na 1:1 izenačil Savić. Le nekaj minut kasneje, v 33. minuti, pa je Škrbić po podaji Tončija Mujana dosegel svoj deveti gol v tej sezoni in domače znova popeljal v vodstvo ter z 2:1 postavil tudi izid prvega polčasa.

Drugi polčas so precej bolj agresivno začeli nogometaši Olimpije in z napadalno igro najprej v 53. minuti izenačili z golom Portugalca Ricarda Alvesa, ki je z roba kazenskega prostora zabil pravi evrogol, tri minute kasneje pa so z golom Vombergarja, njegovim prvim v letošnji sezoni prve lige, povedli s 3:2.Končni izid tekme - 4:2 pa je v 74. minuti še z drugim zadetkom na tekmi postavil Alves.

Nogometaši Krškega bodo v prihodnjem krogu v petek, 15. septembra, gostovali v Celju, Ljubljančani pa bodo dan kasneje gostili Domžalčane.

S. G., STA

NK Krško - NK Olimpija; Prva liga Telekom Slovenije - 10.9. 2017