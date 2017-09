Se v avtomobilu vozite pripeti z varnostnim pasom?

11.9.2017 | 08:15

Policisti danes začenjajo s preventivno akcijo Varnostni pas - vez z življenjem. Akcija bo potekala med 11. in 17. septembrom 2017, v tem času pa bodo policisti preverjali, ali ste se med vožnjo pripeli z varnostnim pasom in ali so pripeti tudi vaši otroci. Več pozornosti bodo namenili potnikom na zadnjih sedežih, mladim voznikom in voznikom tovornjakov, kombijev in avtobusov. Če bi namreč vsi uporabljali varnostne pasove, bi bilo med vozniki in potniki v avtomobilih 40 % manj žrtev, poudarjajo policisti.

Policisti bodo ves teden izvajali nadzor nad uporabo varnostnih pasov na sprednjih in zadnjih sedežih, prav tako bodo preverjali pravilno rabo zadrževalnih sistemov v vseh vrstah motornih vozil, navajajo na policiji.

Glavna cilja akcije sta povečanje uporabe varnostnega pasu v osebnih avtomobilih, v tovornih vozilih in avtobusih ter zmanjšanje števila mrtvih in hudih telesnih poškodb, do katerih prihaja zaradi neuporabe varnostnega pasu.

Največ kršiteljev v starosti med 26 in 35 let

Izkušnje policistov kažejo, da se število ugotovljenih kršitev razlikuje glede na starostno skupino kršiteljev. Najpogosteje se med vožnjo ne pripenjajo prometni udeleženci, ki so stari med 26 in 35 let. Zato letos več pozornosti usmerjajo predvsem na potnike na zadnjih sedežih, mlade voznike ter voznike tovornih vozil, avtobusov in kombiniranih vozil.

Uporaba varnostnega pasu kar za polovico zmanjša tveganje za smrtno žrtev, za skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih, navajajo na policiji.

V akcijo vključeni številni javni zavodi, društva, organizacije

Nacionalno akcijo Varnostni pas vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa, akciji pa se poleg policije pridružujejo še ministrstvo za izobraževanje, nevladne organizacije, šole vožnje, osnovne in srednje šole ter občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Načrtovane aktivnosti za večjo uporabo varnostnega pasu so usklajene z evropsko akcijo Seatbelt. Gre za drugi del letošnje akcije, namenjene osveščanju o pomenu uporabe varnostnega pasu, poroča STA. Prvi del akcije je potekal marca letos.

