Mladim podjetnikom izkušnje iz tujine lahko pridejo še kako prav

11.9.2017 | 13:40

Foto: RIC Bela krajina

Črnomelj - Erasmus za mlade podjetnike je program Evropske unije, ki deluje že od leta 2009 in bodočim ter mladim podjetnikom pomaga pridobiti kompetence in znanja za ustanovitev in/ali uspešno vodenje malega podjetja.

V programu lahko sodelujejo študentje, mladi in ostali, ki imajo osnovano podjetniško idejo in si želijo v prihodnosti postati podjetniki. Poleg njih lahko v programu sodelujejo mladi podjetniki, ki že imajo svoje podjetje mlajše od 3 let ter izkušeni podjetniki, ki vodijo svoje podjetje že več kot 3 leta in so lahko gostitelji mladim oz. bodočim podjetnikom.

Podrobneje o programu bo v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina jutri, v torek, 12. septembra, ob 17. uri, spregovoril Sebastjan Rosa, sodelavec v Centru za razvoj in prenos znanj iz Univerze na Primorskem, ki opravlja vlogo posredniške organizacije. Poudarek bo na seznanjanju s pravili in pogoji sodelovanja ter s postopkom za prijavo in pridobitev finančnih sredstev za usposabljanje.

Predavanje, ki ga sicer organizira RIC Bela krajina in pomeni uvod v novo sezono različnih izobraževanj in srečanj, je brezplačno.

Za udeležbo na predstavitvi programa, ki ga sofinancira Evropska komisija, so nujne predhodne prijave na tej povezavi.

S. G.