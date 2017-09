Letos so bile v ospredju obletnice

11.9.2017 | 10:10

Na povorki je na vozovih nastopilo okoli 200 ljudi.

Župan Dušan Krštinc in povezovalka programa Jasna Kuljaj

Anica in Jaka Krštinc sta praznovala posebno obletnico, zlato poroko.

Straža - Čeprav je bila vremenska napoved bolj slaba, se je včeraj popoldan na širokem straškem križišču pri avtobusni postaji znova zbralo precej ljudi, ki so si z zanimanjem ogledali vedno poučno in šaljivo povorko, s katero so tudi zaključili niz prireditev v sklopu že 31. Straške jeseni.

Tema letošnje povorke so bile različne obletnice. »Lansko leto je bil naslov povorke Naši spomini. Ljudje so se med drugim spominjali tudi različnih obletnic, zato smo se za letos odločili, da bodo rdeča nič prireditve ravno obletnice. Na vozovih med drugim predstavljamo zlato poroko, praznovanje abrahama, valeto, vrhunec pa je 110 let Prostovoljnega gasilskega društva Vavta vas,« je dejal predsednik straškega turističnega društva Pavel Vidic, ki že vrsto let bdi nad potekom dogajanja.

Namen prireditve je pritegniti čim več obiskovalcev, ohranjati stare običaje in povezati ljudi med sabo. Poleg domače občine in turističnega društva pri pripravi vsako leto pomagajo tudi ostala društva in nekateri posamezniki. »Letošnja povorka Straške jeseni je posebna po tem, da po dolgem času zopet gostimo srečanje pihalnih orkestrov,« je dejal župan Dušan Krštinc.

Po besedah Vidica je sodelovalo okoli 370 godbenikov, na vozovih pa je nastopilo okoli 200 ljudi. »To je krasna prireditev in paše v ta jesenski čas. Obiskovalci lahko vidijo marsikaj in škoda je, da ni več ljudi iz širše Dolenjske. To je nekaj unikatnega in enkratnega, saj tovrstnih etnoloških povork pri nas ni toliko,« je dejal predsednik Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine Jože Barbo.

Obiskovalci so si po povorki lahko ogledali tudi razstavo ročnih del v tamkajšnjem kulturnem domu.

Besedilo in fotografije: R. N.

