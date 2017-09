Peticijo podpisalo že 4.500 ljudi

11.9.2017 | 12:30

Foto: B.B., arhiv DL

Foto: J.A., arhiv DL

Zalog - Od požara v obratu Ekosistemi je minil slab mesec in pol in v javnosti se o tem malo govori. A civilna iniciativa Občani brez meja Zalog-Loke in Regijsko društvo ekološkega gibanja Ivančna Gorica (RDEG) zagnano delujeta naprej v želji, da se takšne in podobne ekološke katastrofe v porečju Krke nikoli več ne bi zgodile.

Med drugim je bila nedavno po prvem deževju znova na delu ekološka patrulja. Franc Plut iz civilne iniciative je preveril stanje vode v vodnjakih v Lokah in ugotovil, da je voda še naprej onesnažena. »Iz vodnjakov so sicer izčrpali onesnaženo vodo in jih oprali. Arheologinja iz agencije za okolje (Arso) je zgroženo ugotovila, da je na dnu vodnjaka skala in da gre za izvir. Pri tem je potrdila, da stojimo na kraškem svetu, kar smo mi vseskozi govorili. Končno so spoznali, da je voda kontaminirana s požarno vodo iz Ekosistemov,« je dejal Plut in dodal, da je bilo zbiranje vzorcev za analize zelo pomanjkljivo, saj so bila prve dva dni požara zaradi termike, ki je nastala zaradi vročine ognja, in vetra, ki je pihal v smeri Gorjancev, najbolj izpostavljena naselja v tej smeri, vendar tam nihče ni opravljal vzorčenja.

Povedal je, da so se minuli torek člani civilne iniciative sestali s straškim županom Dušanom Krštincem. Ta jih je seznanil z zadnjimi ukrepi, ki jih sprejema občina po seji občinskega sveta, in s postopki Ekosistemov ob urejanju pogorišča. »Iz teh postopkov je razvidno, da se lastnik ne ozira ne na zahteve civilne iniciative ne na sklepe občinskega sveta. Na sestanku z županom smo sprejeli tri zavezujoče sklepe, in sicer da župan pripravi sestanek z Arsom, inšpektoratom, civilno iniciativo in občino, pa tudi sestanek z občinskimi inšpektorji, ter da se pripravi zahtevek za odvzem okoljevarstvenih dovoljenj. Civilna iniciativa pa bo okoli pravnih postopkov organizirala strokovni sestanek z Urošem Macerlom, ki je uspešno izvedel odvzem okoljskega dovoljenja sežiganja odpadkov v cementarni Trbovlje,« je dejal Plut in pridal, da se razen župana, zaposlenih na občini in dveh svetnikov, Boruta Likarja in Andreja Radeščka, nihče od politikov, svetnikov ali gospodarskih subjektov ni dejavno vključil v reševanje te okoljske problematike. Kritičen je bil tudi do predsednika vlade Mira Cerarja, ki se je sicer takoj odzval na njihovo odprto pismo in prišel na pogorišče požara v Zalog, a obljube, da jim bo takoj posredoval delni odgovor ukrepov, še ni izpolnil.

Peticijo občanov in občank dolenjskih občin s štirimi temeljnimi točkami, ki so jo pripravili, je do zdaj podpisalo 4500 ljudi, podpisovanje pa še traja. V civilni iniciativi in RDEG so odločeni, da bodo vse postopke v skladu z zakonom speljali do ciljev, opredeljenih v omenjeni peticiji, pri tem pa bodo uporabili vsa pravna sredstva, tudi sodišče v Bruslju, če bo potrebno. Plut je dodal, da je žalostno, da še nihče ni uradno podal podatkov, kaj oz. kakšni odpadki so v Zalogu res goreli in kakšen je vzrok požara. Na Policijski upravi Novo mesto so pojasnili, da so se kriminalisti in kriminalistični tehniki sektorja kriminalistične policije v delo vključili že na dan požara. A ker policijska preiskava, zbiranje obvestil in pregled dokumentacije še potekajo, več informacij za zdaj ne morejo dati.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, dne 7. septembra 2017.

M. Žnidaršič