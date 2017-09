Nasipe bi lahko začeli graditi še letos

11.9.2017 | 14:30

Po besedah župana Ivana Molana Brežice v današnjih besedah ministrice Irene Majcen vidijo dovolj trdno zagotovilo, da bo država zgradila protipoplavne nasipe. (Foto: M. L.)

Brežice - "Za nas je najpomembneje, da bodo zagotovili poplavno varnost," je med drugim sporočil brežiški župan Ivan Molan po današnjem sestanku z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen v Brežicah, ki sta se ga udeležila med drugimi tudi direktor podjetja Infra Vojko Sotošek in direktor družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) Bogdan Barbič.

Gre za poplavno varovanje ogroženih vasi, med katerimi so najbolj izpostavljene Krška vas in Velike Malence ter nižje ob Savi Mihalovec, Loče in Rigonce.

Nasipov za varovanje Krške vasi in Velikih Malenc - gre za območje hidroelektrarne Brežice - še ni. Po besedah ministrice Majcnove bodo zanje pridobili delno gradbeno dovoljenje v mesecu dni in bi jih potem lahko začeli graditi. Vsekakor bodo to območje protipoplavno zavarovali.

Glede gradnje hidroelektrarne Mokrice današnja glavna sogovornika nista sporočila nobenih datumov. Ministrica je zagotovila, da gradnja te elektrarne ni vprašljiva, saj vlada želi zaključiti načrtovano verigo hidroelektrarn na spodnji Savi, kjer je HE Mokrice zadnja. Zdaj pridobivajo okoljevarstveno soglasje.

M. L.

