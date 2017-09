Trije s ceste, dva na strehi

Včeraj ob 9.35 uri je na Tovarniški ulici v Krškem tovorno vozilo zapeljalo s ceste, prebilo ograjo in trčilo v drog javne razsvetljave. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, preprečili iztekanje motornih tekočin, že iztekle pa so posuli z vpojnimi sredstvi in cestišče počistili. Vozilo so s pomočjo delovnega stroja odstranili s cestišča. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Ob 11.09 je prišlo v naselju Malence, občina Kostanjevica na Krki, do prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so na kraju ugotovili, da njihova pomoč ni potrebna. Reševalci NMP Krško so eno osebo oskrbeli na kraju.

Ob 13.37 se je na relaciji od avtocestnega priključka Novo mesto-zahod proti Novemu mestu kombinirano vozilo prevrnilo na streho in obstalo na cestišču. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, pomagali reševalcem in policistom ter nudili pomoč delavcu z avto dvigalom pri postavitvi vozila na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 23.57 je na avtocesti Grosuplje - Višnja Gora, občina Grosuplje, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na strehi ob ograji. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje. Zavarovali in osvetlili so kraj nesreče in odklopili akumulator. Dvema poškodovanima osebama so nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP.

Drevo na cesti

Ob 16.14 je na cesti Dvor-Lašče, občina Žužemberk, podrto drevo oviralo promet. Razžagali in odstranili so ga dežurni delavci CGP Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS;

- od 10.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVINEK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRH na izvodu GASILSKI DOM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8.20 in 9. uro na območju TP Artiče, med 8. in 10. uro na območju TP Arnovo selo in med 8. in 13. uro na območju TP Vrbina.

