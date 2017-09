Bo interventni zakon za sanacijo bolnišnic res pripomogel k boljšemu stanju?

12.9.2017 | 08:30

Splošna bolnišnica Novo mesto je ob koncu minulega leta beležila za 5,5 milijona evrov nakopičenih izgub. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto, Brežice - Med bolnišnicami, ki se bodo potegovale za sredstva za sanacijo bolnišnic, sta tudi novomeška in brežiška. Ob tem vodstva slovenskih bolnišnic opozarjajo, da s predlaganimi rešitvami v interventnem zakonu še niso seznanjeni in tudi ne vedo, kakšni bodo kriteriji za pridobitev oz. kako bo potekalo podeljevanje sredstev. Pozivajo tudi k sistemski rešitvi financiranja zdravstva.

V Splošni bolnišnici Novo mesto so konec leta 2016 imeli za 5,5 milijona evrov nakopičenih izgub. Upajo na sistemske ukrepe za normalizacijo poslovanja bolnišnic. To poleg pokrivanja starih izgub pomeni predvsem dvig cen zdravstvenih storitev vsaj na raven pokrivanja zakonsko določenih višjih stroškov dela v zdravstvu, na katere niti menedžment niti zaposleni bolnišnic nimajo vpliva, so zapisali za STA.

V brežiški bolnišnici, kjer imajo iz preteklih let minus v višini 337.905 evrov, pa so za STA navedli, da se bodo o oddaji vloge dogovorili takoj, ko bodo poznali vsebino zakona. Tudi v tej bolnišnici opozarjajo na podcenjenost programa akutne bolnišnične obravnave in odsotnost sistemske ureditve financiranja urgentnega centra.

Predlog interventnega zakona za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov sicer predvideva, da bi še iz letošnjega proračuna krili 80 odstotkov nakopičenih izgub, ki so jih javni zdravstveni zavodi imeli konec lanskega leta. To znaša okoli 136 milijonov evrov.

Predlog zakona predvideva sedemčlanski sanacijski odbor, ki bo kot posvetovalni organ ministrstva za zdravje bdel nad izvajanjem sanacijskega programa v bolnišnicah. Da bodo bolnišnice prejele sredstva, bodo morale dati vlogo za to skupaj z mnenjem revizije o realnem stanju minusa v bolnišnici. Prav tako bo v prihodnjem letu potrebna revizija namenskosti porabe sanacijskih sredstev.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je napovedala tudi dvig cen zdravstvenih storitev.

Predlog zakona je vlada potrdila v petek in ga v DZ poslala v sprejem po nujnem postopku. Tako ga bo danes obravnaval pristojni odbor DZ, poslanci pa bodo o njem glasovali na seji državnega zbora 18. septembra. Pričakovati je, da bo današnja razprava potekala tudi v luči kritik do ministrice Milojke Kolar Celarc, ki jo v sredo čaka interpelacija

S. G.