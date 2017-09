Ob jubileju debatirali o cvičku in razvili društveni prapor

Društveni praporščak je Vilko Gracar. (foto: Franc Pepelnak PEP)

Podelili so tudi priznanja in zahvale.(foto: Franc Pepelnak PE)

Mirna - Društvo vinogradnikov Mirna letos praznuje desetletnico delovanja. Ob tej priložnosti so v soboto pripravili strokovni posvet z naslovom Cviček, naš ponos ter razvili društveni prapor.

Poleti 2007 je skupina vinogradnikov z Mirne idejo o lastnem društvu prenesla v prakso in vpisala Društvo vinogradnikov Mirna v Poslovni register RS. Na ustanovnem zboru je bilo prisotnih 62 od takratnih 85 članov, danes pa ima društvo več kot 130 članov.

„Precej smo naredili na izobraževanjih. Vsaj dvakrat letno imamo društvena izobraževanje in zato se je tudi precej dvignila kvaliteta vina, ki ga lahko dobite v naših zidanica, saj trenutno mislim da ni zidanice, kjer ne bi imeli nadpovrečno vino. Kakovost vina se je pri nas dvignila na tako raven, da z veseljem spijem kozarec vina pri vsakem vinogradniku našega društva,“ je povedal predsednik društva Iztok Štolfa, eden najmlajših članov, ki pa je že od vsega začetka aktiven v društvu.Kot je še dejal, si želi v prihodnje povečati delež mladih v društvu, da bi tako zagotovili prenos znanj in nadaljevanje običaja kletarjenja tudi na mlajše, hkrati pa opozarja na dvig kulture pitja, na izobaževanje o tem, kakšno vino se pije in ob katerih priložnostih.

Oda cvičku tudi iz ust stroke

Mirnski vinogradniki so praznovanje začeli s strokovnim posvetom v domu Partizan. Pod naslovom Cviček – naš ponos so razpravljali predsednik DV Mirna Iztok Štolfa, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša, specialistka za vinarstvo Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Ivanka Badovinac in 21. vinska kraljica Slovenije Maja Žibert. Vsi so se strinjali, da je cviček dolenjski posebnež, preprosto, pitno vino, ki mu izjemnost dajejo tudi topli ljudje, pri katerih si vedno dobrodošel, in mehka dolenjska pokrajina.

Podelili priznanja in zahvale

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se je dogajanje nato preselilo pred dom Partizan, kjer so med drugim podelili priznanja in medalje, ki so si jih vinogradniki prislužili v okviru ocenjevanja na 45. Tednu cvička. Edino veliko zlato medaljo in naziv prvak sorte si je za vino renski rizlig prislužila družina Štolfa. V društvu so se tudi zahvalili ustanovnim članom (Miro Dim, Tone Dim, Srečko Križnik, Jože Novak, Božo Sladič, Milan Škufca, Tomaž Zorc in Jože Žlembergar) ter prvemu predsedniku Avgustu Gregorčiču.

Ob prvem okroglem jubileju pa so tudi razvili društveni prapor, za katerega so pridobili devet donatorjev trakov in kar 172 donatorjev žebljičkov. Društveni praporščak je Vilko Gracar.

Dodajmo še, da so kulturni program uradnega dela sooblikovali Oktet Lipa Trebnje in petošolke Osnovna šola Mirna, ki jih je nastop pripravila učiteljica Sonja Koračin. Uradni del so zaključili z društvenim običajem nazdravljanja, potem pa so za to, da so obiskovalce zasrbele pete, poskrbeli člana ansambla Šuštarji in Alenka Gotar.

