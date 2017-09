18-letniku zasegli prepovedane substance, 42-letnici konopljo

12.9.2017 | 11:30

Ilustrativna fotografija

Kočevje, Ljubljana - Včeraj dopoldne so policisti na Mejnem prehodu Petrina opravili temeljito mejno kontrolo osebnega vozila Renault Clio, ki ga je vozil 18-letnik iz Trebnjega, v njem pa je bila še 18-letna sopotnica. Policisti so v toaletni torbici, ki je bila v prtljažniku vozila, odkrili 92 tabletk rumene barve, za katere se sumi, da so steroidi (prepovedane substance v športu). Tabletke so policisti zasegli in bodo poslane v analizo. Po vseh zbranih obvestilih in ugotovitvah analize bodo zoper 18-letnika podali kazensko ovadbo.

42-letnica doma gojila konopljo

Kočevski policisti so včeraj v dopoldanskem času v okolici Kočevja na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 42-letni občanki zaradi suma posesti prepovedane droge. Pri hišni preiskavi so policisti zasegli 9 sadik, višine med 130 in 330 cm, ki so bile posajene v cvetličnih lončkih in za katere se sumi, da je prepovedana droga konoplja rastlina. Zoper kršiteljico bo po opravljeni analizi snovi uveden hitri postopek zaradi kršitve po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Prometna nesreča s telesnimi poškodbami

Včeraj, nekaj pred polnočjo se je na avtocesti iz smeri Grosupljega proti Višnji Gori pripetila prometna nesreča, ki jo je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročila 20-letna voznica osebnega vozila R Clio. Voznica je nad vozilom izgubila nadzor, zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. Tako ona kot sopotnik sta po poročanju PU Ljubljana utrpela lahke telesne poškodbe, z reševalnim vozilom so ju odpeljali v UKC Ljubljana.

S. G.

