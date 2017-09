Z zmago sta si prislužila potovanje v Kenijo!

12.9.2017 | 12:25

Ponovno sta najboljša orača v državi - Anton Filak in Igor Pate (Foto: dr. Helena Lesar, ZOTKS)

Na šolskem posestvu Turnišče na Ptuju sta se v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), Šolskega centra Ptuj ter Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj odvili že 61. državno tekmovanje oračev Slovenije in 23. državno tekmovanje biotehniških šol v oranju.

Najboljši orači so se pomerili v oranju strnišča in ledine s tekmovalnimi plugi, ženske pa v spretnostni vožnji s traktorjem. Državno tekmovanje je pod pokroviteljstvom mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potekalo v dveh kategorijah – v oranju s plugom krajnikom in z obračalnim plugom.

Ubranila lanski zmagi

V oranju s plugom krajnikom je tudi letos zmagal Anton Filak iz Bele krajine, drugo mesto je osvojil Jože Zver (Prekmurje), tretje pa Tomaž Divjak (Podravje). Z obračalnim plugom pa je lansko skupno zmago ubranil Igor Pate iz Dolenjske, drugo mesto je osvojil Matej Kostevc (Posavje), tretje pa Miha Filak (Bela krajina).

Ekipno so bili ponovno najboljši Belokranjci, drugo mesto je zasedla Dolenjska, tretje pa Posavje.

Z zmago na lanskem državnem tekmovanju sta si Anton Filak in Igor Pate prislužila sodelovanje na 64. svetovnem tekmovanju, ki bo 1. in 2. decembra potekalo v Keniji.

Solidno tudi mladi orači

Dodajmo pa še, da so se solidno odrezali tudi dolenjski dijaki, ki so se pomerili v okviru 23. državnega tekmovanja dijakov biotehniških šol. S plugi krajniki je odlično 3. mesto v skupnem seštevku osvojil Kristjan Jakša (Grm Novo mesto), medtem ko je bil Miha Lopatec (Grm Novo mesto) tretji v skupni razvrstitvi z obračalnimi plugi.

Podrobnejši rezultati

S. G., Foto: dr. Helena Lesar, ZOTKS