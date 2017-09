Mladi gasilci se znajo odlično orientirati

12.9.2017 | 14:05

Grmovlje - V soboto bo v Gorici pri Slivnici državno tekmovanje v gasilski orientaciji. Z dolenjskega konca se ga bodo udeležile tudi tri ekipe iz PGD Grmovlje, in sicer ekipa pionirk (Lara Makovec, Maša Kalin in Maruša Blatnik) ter ekipa mladink (Maja Kirar, Tamara Marjetič, Ana Blatnik) - obe sta si prislužili naziv regijskih podprvakinj - ter ekipa pripravnic (Anja Kirar, Valentina Pirh, Katja Blatnik), ki so regijske prvakinje.

Kot pravi Melita Blatnik iz PGD Grmovlje, je bil pot do tu naporna. V začetku septembra je v Malem Podljubnu potekala gasilska orientacija Gasilske zveze Novo mesto. Iz PGD Grmovlje je sodelovalo devet ekip. Najmlajši pionirji so se pomerili v vaji z vedrovko, izdelovanju vozlov, poznavanju topografskih znakov, ter v osnovnem poznavanju kompasa. Tudi mladinci so izdelovali vozle, zbijali tarčo, zvijali cev, hitrostno spajali cevi na trojak, prepoznavali pravilne topografske znake ter se orientirali po karti in določali objekt na vseh štirih straneh neba.

Člani ekipe pripravnikov pa so se pomerili v hitrem in pravilnem postavljanju orodja za motorno brizgalno, narediti so morali vsak svojo izžrebano navezavo orodja, določiti pravilne topografske znake, hitrostno zvijati cev, imeli so vajo v napad, poznati pa so morali tudi kompas, saj so imeli praktične vaje iz orientacije, kjer so se orientirali po topografski karti, določali smeri in ugotavljali nadmorsko višino. Zelo pomembno je bilo tudi to, da so znali po karti, ki jo dobiš tik pred štartom, priti iz ene kontrolne točke do druge, ne da bi se pri tem izgubili. Proga za pionirje je bila dolga okoli dva kilometra, za mladince tri, pripravniki pa so morali preteči okoli pet kilometrov. S pionirji je tekel tudi njihov mentor.

Med velikim številom enot so se grmoveljski tekmovalci odrezali zelo dobro. Ena ekipa je osvojila 3. mesto, dve ekipi sta bili drugi, tri ekipe so osvojile 1. mesto. Tako se je kar šest ekip preteklo soboto udeležilo regijskega tekmovanja v Dolenjih Dolah. V jutranji rosi in megli so se podale na pot najprej pripravnice in pionirji s svojim mentorjem, sledile so jim še ostale ekipe. Vse ekipe so srečno in brez poškodb prispele na cilj, tri - že omenjene - pa so si zagotovile vstopnico za državno tekmovanje.

V društvu so veseli uspehov, a poudarjajo, da brez prizadevnih mentorjev in otrok, ki so vestno prihajali na vaje, ter njihovih staršev, ki so skrbeli za prevoze, ne bi šlo. Zato se vsem zahvaljujejo in upajo na ugoden razplet tudi v soboto.

L. Markelj, foto: PGD Grmovlje

