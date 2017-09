V gozdu ob cesti našli mrtvo voznico

12.9.2017 | 13:00

Danes nekaj minut po enajsti uri so policisti PU Novo mesto na številko 113 prejeli klic občana, da je na cesti za Kuzarjev Kal v gozdu ob cesti opazil osebni avtomobil, v njem pa negibno voznico. Na kraj so bili takoj napoteni reševalci in policisti. Kljub oživljanju na kraju so lahko le ugotovili, da 72-letnici ni več pomoči. O dogodku so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca. Poškodb, ki bi lahko nastale v prometni nesreči in povzročile smrt niso ugotovili. Vzrok smrti bodo tako poskušali ugotovili s sanitarno obdukcijo. Po prvih ugotovitvah ni sledov, ki bi kazale, da je prišlo do stika z drugimi vozilom.

Padec motorista

V soboto popoldne je v Novem mestu z motorjem padel 40-letni motorist in se lažje poškodoval. Kot so ugotovili policisti, je vozil v koloni in domnevno zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Prisotnosti alkohola niso ugotovili.

Mlad voznik povzročil nesrečo, v kateri se je poškodovalo 5 oseb

V nedeljo dopoldne se je na cesti Velike Dole - Žužemberk zgodila prometna nesreča med dvema avtomobiloma, pri čemer je bilo lažje poškodovanih pet oseb. Policisti so ugotovili, da je domnevno zaradi neprilagojene hitrosti 21-letnika med vožnjo zaneslo in je trčil v nasproti vozeči avtomobil, v katerem je bilo pet oseb. 21-letnik se ni poškodoval, v drugem vozilu pa je bilo lažje poškodovanih vseh pet oseb (trije odrasli ter dva otroka, stara pet in dve leti), ki so kasneje same iskale zdravniško pomoč. K poškodbam je verjetno pripomoglo tudi dejstvo, da nihče v avtomobilu ni uporabljal varnostnega pasu ali ustreznega otroškega sedeža. 21-letnika, pri katerem niso ugotovili prisotnosti alkohola, so oglobili zaradi povzročitve prometne nesreče, tri odrasle v drugem avtomobilu pa, ker niso uporabljali varnostnega pasu in med vožnjo ustrezno poskrbeli za otroke.

Nesreča pri delu v gozdu

V soboto popoldne so reševalci nudili pomoč 32-letniku, ki se je v gozdu v okolici Trebnjega poškodoval z motorno žago. Po prvih ugotovitvah policistov je pri spravilu lesa z motorno žago porezal po nogi, zato so ga z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico. K sreči so bile poškodbe lažje.

Vlomi in tatvine

V noči iz petka na soboto je stanovalce na Ulici Ilke Vaštetove nekaj po polnoči zbudil ropot. Prižgali so luči in pregledali hišo in opazili, da je bilo vlomljeno skozi okno, storilce pa je je prižgana luč prepodila. Odnesli niso ničesar, so pa naredili za nekaj sto evrov škode.

V soboto zvečer so policiste klicali v Brezovico pri Šmarjeških Toplicah, kjer so ob prihodu domov ugotovili, da je po hiši vse razmetano. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da so neznanci na silo vstopili v hišo, pregledali vse prostore in odnesli nekaj zlatnine ter denarja. Lastniku so naredili za nekaj manj kot tisoč evrov škode.

V nedeljo popoldne so se domov vrnili stanovalci hiše na Ratežu, pri tem pa ugotovili, da so v času njihove odsotnosti neznanci vlomili v hišo, preiskali prostore in odnesli nekaj verižic in prstanov. Ocenjujejo, da so naredili za okoli tisoč evrov škode.

