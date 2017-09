Krčan Jaroslav Kovačič tretji triatlonec Evrope

12.9.2017 | 18:00

Krško - Na evropskem prvenstvu v dolgem triatlonu (3800 m plavanja, 180 km kolesarjenja in 42,2 km teka) v mestu Almere na Nizozemskem je 33-letni Krčan Jaroslav Kovačič, član Športnega društva Posavje, osvojil bronasto medaljo, s časom 8:05:40 pa je kljub težkim vremenskim razmeram svoj najboljši čas izboljšal za deset minut.

Evropski prvak je postal Britanec Joe Skipper (7:59:39), drugo mesto pa je osvojil Ukrajinec Viktor Zyemtsev, ki je Kovačiča prehitel za dve minuti in 26 sekund. Najboljši izid je Jaroslav Kovačič, nekdanji vrhunski plavalec, dosegel v teku - maratonsko razdaljo je pretekel v času 2:45.

»Vsi tekmovalci vemo, da noč pred tekmo slabo spimo. Moja zadnja noč je bila nekaj posebnega, saj sem poslušal, kako dežne kaplje padajo po strehi. Vseskozi sem si govoril da bo do jutra malo ponehalo … in ni. Deževno jutro je obljubljalo triatlon, poln sprememb. Plavanje je bilo enostavno in najudobnejše. Iz vode sem prišel v vodilni četvorki. Veter, dež in mraz so botrovali, da je vsak izmed nas imel svetle in temne trenutke. Moj temni je bil prvi krog kolesa, kjer nikakor nisem dosegel želenega območja, noge so bile prazne in brez volje. Z 2. mesta sem padel na 6.,7., 8. Nekako sem zbral misli in prepričal samega sebe, da še vedno lahko izvlečem dobro tekmo, saj so bili Skipper in Zyemtsev v moji bližini ... Tek sem začel s šestega mesta. Noge so bile lahkotne, dihanje umirjeno. To bo šlo, sem si rekel, medalja je moja! Vseh 6 krogov sem odtekel enakomerno in ciljno črto prečkal kot 3," je po tekmi med drugim povedal Jaroslav Kovačič.

I. V.