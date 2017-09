Petelin Jernej letos praznuje 10. rojstni dan

13.9.2017 | 07:55

Petelin Jernej je vedno na čelu Jernejeve povorke - letos, ob prvem okroglem jubileju, je bil še posebej ozaljšan.

Šentjernej - Šentjernej je znan po konjih, cvičku in še čem, a najpomembnejši simbol je petelin. O tem ni nobenega dvoma, saj ima šentjernejska občina petelina tudi v svojem grbu in zastavi, kot je leta 1995 odločil občinski svet.

Za promocijo petelina skrbijo mnogi, v prvi vrsti je to Kulturno-etnološko društvo Gallus Bartholomaeus - z oblikovanjem pasme šentjernejskega petelina, pa tudi s posebno maskoto, petelinom Jernejem, ki je bil izdelan po vizualni podobi pasemskega petelina in promovira tako pasmo kot občino.

Le kdo ga ne pozna? Velikega atraktivnega petelina, ki ne manjka skorajda na nobeni občinski prireditvi in je nepogrešljiv za promocijske in protokolarne namene občine, kar pomeni, da je bil že marsikje tudi v tujini. Petelin Jernej, so ga poimenovali po župnijskem zavetniku, je atrakcija, kamor pride. Znajde se tako med otroci kot starejšimi - vse spravi v dobro voljo. Letos maskota petelin Jernej praznuje prvo okroglo obletnico, 10. rojstni dan.

Stane Bregar

Idejo zanj in tudi ime je dal domačin, Šentjernejčan Stane Bregar, predsednik omenjenega društva. Maskoto, ki je velika okrog dva metra, je po Bregarjevih zamislih izdelala modna oblikovalka iz Brestanice, mag. Ina Čebular in k njej so ga vrsto let tudi nosili na generalna čiščenja.

V PETELINU SE SKRIVA TONE TURK

Petelin Jernej je s petelinjo rožo visok dva metra in 40 centimetrov in težak okrog 25 kilogram. Narejen je iz različnih materialov - lesa, kovine, gobe, plastike, blaga. Izbiro materialov so prepustili Čebularjevi.

V petelinu se skriva Tone Turk - že deset let!

Kako je na sebi imeti tak zajeten kostum, še kako dobro ve Tone Turk, domačin s Tolstega Vrha, ki se že vseh deset let »skriva« v njem. Le nekajkrat ga je nadomestil Bregar, sicer pa se Tone vedno potrudi in svoj urnik prilagodi potrebam tovrstne promocije društva in občine.

Tone pove, da mu je v kostumu, v katerega se zna spraviti sam, včasih pa mu tudi kdo pomaga, prav vedno vroče. Kako tudi ne! Težak je 25 kilogramov, v kostumu pa je tudi 50 stopinj Celzija, pove. Zato je vedno oblečen v kratke hlače in majčko. »Po nastopu, ki traja od ene pa tudi do pet ur, sem vedno čisto premočen, a hkrati se počutim lahkega kot pero,« pove Tone. Petelin Jernej namreč nikoli ne miruje - največkrat hodi oz. poplesuje, dviguje otroke, itd., koketira s publiko, jim ponuja bonbončke, rožice... Občudovalci ga vlečejo za rep, ženske se hočejo z njim »kljunčkati«, včasih ga kdo tudi zajaha, mnogi si zaželijo z njim le fotografirati.

»Publiki se moram vedno prilagoditi, do njih najti pravi pristop, pa naj gre za otroke ali starejše. Sem prijazen, a treba je vedeti, kje je meja. Najbolj vesel sem, če je odziv dober, če ljudi razveselim,« pripoveduje Tone, ki mora seveda skrbeti tudi za kondicijo. Zato je še kako dobrodošlo, da je navdušen nogometaš.

ZA JERNEJEVO SHUJŠA PO 3 KILOGRAME

Oskrbovance doma starejših občanov petelin Jernej razveseli z vožnjo.

Tone ima vse leto veliko dela, saj popestri številne dogodke v občini in izven njenih meja, ko potuje tudi s šentjernejskimi društvi. Bil je že na Hrvaškem, v Srbiji, Franciji…, uspešno je večkrat sodeloval na petelinjih dirkah v Polzeli, rad se udeleži tudi povorke v Kamniku, ki je dolga kar 2,5 kilometra. Nastopil je že v televizijskih oddajah. »Kamorkoli grem, vedno zame vsa društva lepo skrbijo, da nisem ne lačen ne žejen, zato jim res hvala,« pove Tone.

Najbolj je obremenjen ob občinskem prazniku, ko je petelin Jernej nepogrešljiv na čelu Jernejeve povorke in na drugih prireditvah v občini. »Za Jernejevo shujšam tudi za tri kilograme,« se nasmeje Tone Turk, ki skrbno čuva kostum in ga tudi kaj popravi, če je treba, zadnje čase pa ga tudi sam čisti s strojem na paro.

Za marsikoga pa je petelin Jernej presenečenje na rojstnem dnevu oz. družinski zabavi, kamor pride, če ga povabijo. Petelin Jernej kar ne more verjeti, da letos praznuje že 10. rojstni dan, tako hitro gre čas. Odrašča in si bo zdaj lahko privoščil tudi kake najstniške muhe...

Besedilo in foto: L. Markelj

