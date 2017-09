Umrla za volanom

13.9.2017 | 07:10

Včeraj ob 11.08 uri je na cesti Novo mesto-Mirna Peč, pri naselju Daljni Vrh, voznica z osebnim vozilom zaradi izgube zavesti zapeljala s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, s tehničnim posegom odprli vrata vozila in iznesli voznico ter na vozilu odklopili akumulator. Voznico so na kraju oživljali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, vendar je bilo oživljanje neuspešno.

Ob 14.56 je pri naselju Drča, občina Šentjernej, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so vozilo postavili nazaj na cestišče, ga zavarovali in odklopili akumulator. Voznik v nesreči ni bil poškodovan.

Našli mrtvo osebo

12. 9. 2017 ob 16.46 so gasilci GRC Novo mesto ob prisotnosti policije s tehničnim posegom vstopili v stanovanje v večstanovanjskem objektu v Kočevarjevi ulici v Novem mestu v katerem je bila najdena mrtva starejša oseba.

Pomagali reševalcem

Ob 12.55 so gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe iz večstanovanjskega objekta do reševalnega vozila. Reševalci NMP Sevnica so občana po ustrezni oskrbi prepeljali v ZD Sevnica, od tam pa so ga reševalci NMP Krško prepeljali v UC Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Padla in se poškodovala

Ob 13.59 se je na Savski cesti v Sevnici občanka pri padcu poškodovala po glavi. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so občanko v ZD Sevnica ustrezno oskrbeli in jo napotili na nadaljnje zdravljenje.

Drevesa na cestah

Ob 19.47 je v kraju Sotelsko, občina Krško, podrto drevo oviralo cestni promet. Dežurni delavec podjetja Kostak Krško je drevo odstranil.

Ob 22.58 sta se na Grajski cesti v naselju Otočec, občina Novo mesto, na cestišče podrli drevesi. Dežurni delavec CGP Novo mesto in gasilci GRC Novo mesto so ju odstranili.

Težave z vodo

Večraj ob 8.36 je bila zaradi okvare na glavnem cevovodu vodovodnega sistema, prekinjena vodooskrba v Črnomlju na Zadružni cesti, Belokranjski cesti, Metliški cesti in Trdinovi ulici. Okvaro so delavci Komunale Črnomelj odpravili do 10.30.

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Brusnice (Ratež, Potov Vrh, Petelinjek in del Smolenje vasi), da je zaradi pojava povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD TREBNJE na izvodu ODRGA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Surovina Vrbina med 9:30 in 11:00 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Vrtnarija Čatež med 10:00 in 13:00 uro in na območju TP Globoko vas med 9:00 in 12:00 uro; na področju nadzorništva Krško okolica pa na območju TP Zdole izvod Ravne med 13:00 in 15:00 uro.

M. K.