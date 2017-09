Podjetniki pred prenovo trga opozarjajo, da je ogroženih 200 delovnih mest

Načrtovana enoletna prenova osrednjega trga buri duhove že pred začetkom. Trgovci z Glavnega trga se sprašujejo, kako bodo preživeli? (Vir: MO Novo mesto)

Novo mesto - Na novinarski konferenci novomeški župan Gregor Macedoni ta čas podrobneje predstavlja za ponedeljek napovedani začetek priprave gradbišča ob prenovi mestnega jedra. Kot smo poročali, sta zaenkrat znani dve fazi, prva zajema območje od Hiše kulinarike do Kandijskega mosta ter Pugljevo ulico. Zaradi tega bo spremenjen tudi prometni režim. Na medije se je danes obrnil tudi novomeški zavod Grem v mesto, ki združuje trgovce, obrtnike in podjetnike iz mestnega središča.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, ki ga v celoti objavljamo v priponki spodaj, se z obnovo, ki naj bi potekala na tak način, ne strinjajo. Zavod je bil z elaboratom o spremembah prometnega režima obveščen v petek zvečer, svoje pripombe so posredovali do ponedeljkovega jutra. Drevi se bodo sicer na rotovžu sestali tudi z županom.

V zavodu so med drugim nezadovoljni z načinom, kako jih investitor oz. občina seznanja o projektu, ki bo bistveno vplival na njihovo poslovanje: »Edina komunikacija s strani občine glede poteka prenove je bilo povabilo na sestanek 29.8.2017, kjer smo izvedeli, da se zelo verjetno zapira celotno mestno jedro. Kar je bila čisto nova informacija in v nasprotju z vsemi, ki smo jih uspeli pridobiti pred tem in ki jih je župan podal ob raznih priložnostih. Nazadnje na tiskovni konferenci ob podpisu pogodbe z izvajalcem del. Zato smo od tega sestanka naprej na občino in pristojne pošiljali predloge in vprašanja. Razen pavšalnih odgovor nismo prejeli nobene konkretne informacije.«

V zavodu Grem v mestu so oblikovali svoj predlog načina prenove, ki bi po njihovem prepričanju omogočal lažji dostop tako stanovalcem kot poslovnim subjektom in ostalim občanom v središču mesta. (Vir: zavod Grem v mesto)

Kot omenjeno, so nato v petek prejeli elaborat o zaporah cest, s katerim se ne strinjajo (»… po predlaganem elaboratu in poteku del bo Glavni trg pretežni del prenove nedostopen za dostavo in zelo oteženo dostopen za obiskovalce in prebivalce od samega začetka«) in predlagajo drugačen potek prenove.

Iz elaborata, kot poudarjajo v zavodu, ni rešena dostava oz. dostop za vse poslovne subjekte in prebivalce od Glavnega trga 8 do Glavnega trga 29 (tj. 32 poslovnih subjektov in kar nekaj prebivalcev), kako bo omogočen dostop do Glasbene šole Marjana Kozine, kakšna bo ureditev prometa na Kandijski cesti, kako bo urejeno praznjenje trezorjev za banke, prav tako pa elaborat ne ponuja nobenih časovnih informacij …

Kot omenjeno, so obrtniki oblikovali svoj predlog (priponka spodaj) in še enkrat poudarili, »da so za trgovce zadnji meseci leta zelo pomembni, predvsem december, in da je dobro poslovanje v tem času preživetvenega pomena.«. Kot navajajo, je s tem ogroženih okoli 200 delovnih mest na Glavnem trgu.

O zadnjih spremembah glede načina oz. poteka prenove mestnega jedra ter odzivu tako zavoda Grem v mestu kot KS Center bomo podrobneje poročali tudi v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Predlogi tudi iz SMC

Na zadnje sporočilo občine o ponedeljkovem začetku del se je sicer odzval tudi občinski svetnik Borut Škerlj iz SMC, ki je hkrati županu oz. občini predlagal, da v času prenove zagotovi in prikaže peš in kolesarske prehode v času gradnje na in po Glavnem trgu; brezplačno parkiranje za vse ob Hotelu Kandija; določi posebna parkirna mesta in peš dostope do lokalov za dostavna vozila za celotni čas gradnje, za dostavo blaga trgovinam na Glavnem trgu; oprosti lastnike delujočih lokalov na Glavnem trgu plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in pa povrne polovico najemnine najemnikom lokalov za čas zapore.

M. Martinović