FB umor: Danes le ena priča, izrek sodbe morda že v sredo

13.9.2017 | 12:30

Foto: J. A., arhiv DL

Krško - Na sojenju Alešu Olovcu in Martinu Kovaču za umor Andreja Cekute je danes na okrožnem sodišču v Krškem pričal izvedenec pri Inštitutu za forenziko informacijskih tehnologij Tadej Strgar.

Povedal je, da posnetki pretepa, ki se je končal s smrtjo Cekute, na Facebooku niso več dosegljivi, da pa jih je policija v času preiskave že pridobila in zavarovala. Tudi na telefonu, s katerim sta obtožena snemala dogajanje, posnetkov ni, saj so bili predvajani preko funkcije Facebook Live in se niso shranjevali na telefon.

Odvetnik Martina Kovača Dušan Medved je sodišču predlagal, naj od družbe Facebook Inc. pridobi vse tri ključne posnetke in celotno dogajanje na FB profilih obtožencev in pokojnega Cekute v obdobju 12. in 13. februarja letos. Tožilka Mateja Roguljič je ta predlog označila za povsem nepotreben, saj so policisti zavarovali vse tri posnetke iz kritičnega dne, ki so si jih na prejšnji obravnavi tudi ogledali. Po kratki razpravi je odvetnikovo pobudo zavrnil tudi sodni senat, saj, kot je povedala sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek, ta ni izkazal okoliščin, ki bi govorile v prid temu, da so na FB profilih še kaki podatki, ki niso že v sodnem spisu.

Na obravnavi je sodnica med drugim prebrala tudi zapisnik o analizi krvi pri Olovcu, Kovaču in Cekuti, ki je pokazala, da je imel Olovec v kilogramu krvi vsaj 0,86 grama etanola, Kovač 1,53 g/kg, Cekuta pa 1,70 grama etanola v kilogramu krvi.

Sodišče je danes na predlog obrambe želelo zaslišati še pričo Darjo Colarič, ki pa se je zaradi zdravstvenih razlogov opravičila, zato bodo glavno obravnavo nadaljevali prihodnjo sredo, ko bodo predvidoma na vrsti tudi zaključni govori tožilstva in obrambe ter morda tudi izrek sodbe.

Tožilka Olovca in Kovača sicer bremeni kaznivega dejanja umora, za katerega je zagrožena kazen od 15 do 30 let. »Ocenjujem, da se do danes ni nič spremenilo in da bom lahko dokazala, kar trdim v tožbi, to je storitev kaznivega dejanja umora in neupravičenega slikovnega snemanja za oba obtožena v sostorilstvu. Kazen bom predlagala v svoji zaključni besedi, med obtožencema pa ne vidim razlike. Mislim, da je bil prispevek obeh enakovreden,« je po zaključku današnjega sojenja povedala Mateja Roguljič.

B. Blaić