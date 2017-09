Občinarji v gostilno in spužve v Krki

13.9.2017 | 18:30

Cisterne za vodo, ki jih je Cerarjeva vlada z velikim pompom lani dala namestiti v romskem naselju v Dobruški vasi, so že skoraj eno leto prazne, saj vode iz njih prebivalci tamkajšnjega naselja nočejo. Raje bi imeli vodovod, lahko ta teden berete v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

VOJAŠKI DEL NAPREDUJE, CIVILNI POD DROBNOGLEDOM

Letališče Cerklje ob Krki kot edino vojaško letališče v Sloveniji je v zadnjih letih doživelo nekaj temeljitih tehničnih sprememb. Med gradnjo na letališču je več izvajalcev zašlo v težave, dva med njimi sta končala v stečajnem postopku.

Z AVTOMOBILOM NIKAR SKOZI SREDIŠČE MESTA

Tik pred začetkom prenove novomeškega Glavnega trga so spremenili faze prenove in z njimi predvidene zapore. Po Kandijskem mostu možen le izhod iz mesta. Krajani in obrtniki so v kratkem roku podali pripombe in predloge, a so ostali brez odziva.

SE OBČINA SELI V GOSTILNO?

Biti zaposlen v javni upravi in delovni čas preživeti v gostilni so za marsikoga le sanje, ki se bodo nekaterim uslužbencem šentjernejske občine morda kmalu uresničile. Vas zanima kako? Preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista, kjer boste našli tudi zgodbe o neverjetni vztrajnosti kostanjeviških občinskih svetnikov, ki nenehno sklicujejo seje, do katerih pa potem nikoli ne pride, o črnomaljskih vrtičkarjih in njihovih blatnih obuvalih, o pivskem festivalu, ki ga je na sevniškem gradu organizirala Graščakova hči, o državi, ki noče nič primakniti k obnovi znamenitega brežiškega železnega mosta prek Krke in Save pa tudi o čisto pravih spužvah v reki Krki, kjer jih je med potapljanjem odkril Brežičan Aljoša Rovan. Se ga splača odpreti in prebrati - Dolenjski list, seveda.