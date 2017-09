Po tragediji s psi: sosedi ne bodo več dovolili vzreje

13.9.2017 | 12:55

Mavrlen - Kot smo že poročali, se je včeraj popoldne, približno 15 minut čez drugo uro, v vasi Mavrlen nad Črnomljem zgodila tragedija. Psi pasme pitbul so namreč napadli in tako hudo poškodovali 71-letno mater lastnika psov, da je ta nekaj ur pozneje v novomeški bolnišnici umrla.

Na štoru pred hišo, ki spominja na počitniško hišico, danes v spomin na pokojno gorita sveči. Da se je okrog hišice nekaj dogajalo, potrjujejo tudi številne avtomobilske sledi na premočenih tleh, medtem ko trakov, ki so jih namestili policisti, da so zavarovali kraj dogodka, ni več. Čeprav je danes vse mirno, pa so v vasi nad dogodkom pretreseni.

Kot je povedal eden od treh sosedov, ki so prvi priskočili na pomoč napadeni, ki se je v vas skupaj s sinom iz Ljubljane preselila pred šestimi ali sedmimi leti, je njihovo pozornost pritegnilo čudno oglašanje psov. Sicer so bili pasjega laježa navajeni, a tokrat je bilo nekoliko drugačno. Ko so se približali hiši, ki je spodaj zidana, zgornji del pa je lesen, so opazili psa, ki je v gobcu držal glavo mame lastnika psov in jo vlekel po dvorišču. Napadla pa sta jo še dva psa. Sicer je bilo trenutno v hiši osem odraslih psov in šest mladičev, po besedah soseda pa jih je bilo včasih celo 25. Najbolj krvoločen je bil prav najmlajši od odraslih psov, ki mu je ime Babajega, ki je, kot so sosedi izvedeli šele po včerajšnjem napadu, mamo lastnika enkrat že ugriznil.

»Ko smo pritekli na pomoč, je bila gospa kljub zelo hudim poškodbam pri zavesti. Upali smo, da bo preživela. Bila je zelo dobra soseda. Najprej smo s koli odgnali pse v hišo, potem pa priskočili sosedi na pomoč. Takrat nismo razmišljali o tem, da bi psi morda napadli tudi nas. Zanimivo pa je, da od gospe nismo slišali nobenega krika ali vpitja na pomoč,« je še vedno pretresen dejal sosed ter zatrdil, da sosedi ne bodo dovolili, da bi v tisti hiši še kdaj vzrejali pse. Tudi zato ne, ker je zaudarjalo daleč po okolici, psi pa so bili skoraj ves čas v hiši, kar za rejo gotovo ni primerno. Je pa sosed zatrdil, da lastnik zagotovo psov ni redil za pasje boje.

V kratkem bomo na našem portalu objavili še uradne izjave s Policijske uprave Novo mesto.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

