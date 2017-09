Trinajst psov odpeljali v zavetišče, tri, ki so napadli, bodo evtanazirali

13.9.2017 | 15:10

Robert Perc, vodja Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto, in dr. Branko Podpečan, direktor Območne urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Novo mesto.

Novo mesto - Na Policijski upravi Novo mesto sta Robert Perc, vodja Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto, in dr. Branko Podpečan, direktor Območne urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Novo mesto osvetlila dogajanje okoli včerajšnjega napada psov na 71-letno mater imetnikov psov, ki je podlegla poškodbam v Urgentnem centru v Novem mestu.

Perc je pojasnil, da so na številko policije 113 včeraj ob 14.20 prejeli klic občana, ki je povedal, da v naselju Mavrlen na območju policijske postaje Črnomelj nujno potrebujejo policiste, ker so psi napadli žensko, približno takrat pa so podoben klic prejeli tudi na regijskem centru za obveščanje na številki 112. Na kraj so napotili reševalce, črnomaljske policiste in policiste vodnike službenih psov, ki so tja prispeli 13 minut po prvem klicu. Reševalci so oskrbeli in nato v novomeško bolnišnico odpeljali 71-letno žensko, ki je imela hude poškodbe zaradi ugrizov, domnevno treh psov, ki so bili tisti čas spuščeni v ograjenem prostoru, ki pa je ob 17.30 zaradi prizadejanih poškodb umrla.

Robert Perc

»Zakaj in s kakšnim namenom je 71-letnica, ki je živela na tem naslovu skupaj s polnoletnim sinom, odšla do psov in kaj je povzročilo napad še ugotavljamo. Pse so pred prihodom policistov in reševalcev prisebni sosedje uspeli pregnati in zapreti v hišo,« je pojasnil Perc. O dogodku so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca, pri ogledu kraja pa je policistom strokovno pomoč nudila forenzična strokovnjakinja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto.

Je šlo za mučenje psov?

»Policisti preiskave še niso zaključili in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali po 341. členu kazenskega zakonika (pse je zadrževal v neustreznih prostorih brez svetlobe, slabih higienskih razmerah, živeli so v lastnih iztrebkih…) Osumljeni je 40-letnik iz okolice Črnomlja,« je dejal Perc in ob tem poudaril, da sam napadov psov in posledično tragično smrt zaenkrat obravnavajo kot dogodek in ne kot kaznivo dejanje, vendar preiskava še ni zaključena. »Sum kaznivega dejanja se nanaša na skrb za pse. Če bodo sumi potrjeni, bo policija na okrožno državno tožilstvo poslala kazensko ovadbo, sicer pa poročilo o dogodku,« je povedal. Za kaznivo dejanje mučenja živali je sicer predvidena denarna kazen ali zapor do dveh let, odvisno od kvalifikacije kaznivega dejanja.

Dr. Branko Podpečan

Dr. Branko Podpečan je pojasnil, da je urad za veterinarstvo v pripravljenosti obvestilo Policijske uprave Novo mesto, da je prišlo do napada psov z hudimi telesnimi poškodbami prejel, ob 15.10. Na kraj dogodka je odšla veterinarka ter opravila postopek ugotavljanja dejstev in okoliščin, nato pa so vseh 13 psov, pasme pitbul, od tega je bilo osem odraslih in pet mladičev, namestili v zavetišče.

Vsi odrasli psi so registrirani, pet jih je od 40-letnika, dva sta last njegove partnerice, ki je državljanka Avstrije, eden pa od drugega občana. Zakaj je slednji bil tam, še ugotavljajo. Med drugim je dodal, da bodo tisti psi, ki so bili neposredno udeleženi v napadu na 71-letnico, v najkrajšem možnem času evtanazirani. Zakon sicer predpisuje, da imajo občani imajo lahko največ pet odraslih psov na gospodinjstvo, 40-letnik pa vzreje psov nima prijavljene.

Glede informacij, da je bilo zoper njega podanih že več prijav, je dejal, da so po preverjanju evidenc ugotovili, da imajo zoper imetnika teh psov samo eno prijavo, ki jim jo v obravnavo odstopila policija zaradi nelegalnega prometa z mladičem.

Preverjajo tudi govorice, da naj bi psi sodelovali v pasjih bojih, vendar uradna veterinarka, ki je bila včeraj tam, ni opazila nobenih brazgotin ali podobnih poškodb, ki bi lahko izvirali iz pasjih bojev. Sicer pa so naročili veterinarju, ki jih bo pregledal v zavetišču, da je še posebej pozoren na tovrstne poškodbe. Robert Perc je dejal, da so leta 2014 tudi preverjali informacijo, da naj bi na tem naslovu bili psi za pasje borbe, vendar tega niso ugotovili.

Tako hudih poškodb zaradi ugriza domače živali v novomeški bolnišnici še niso imeli

V izjav za javnost so v novomeški splošni bolnišnici zapisali, da so po začetni nujni oskrbi v reanimacijskem prostoru 71- letne gospe v urgentnemu centru zaradi številnih ugrizov po vratu, prsnem košu in okončinah naredili nujno CT diagnostiko, ki je pokazala izjemne težke poškodbe skeleta, mehkih tkiv in žil. Glede na obsežnost poškodb, predvsem zaradi poškodb velikih žil so pacientko odpeljali v operacijsko sobo, kjer pa je pacientka, kljub velikim naporom celotnega kirurškega in anesteziološkega tima, umrla.

»Tako izjemno hudih in težkih poškodb, ki so nastale kot posledica ugrizov domače živali, do sedaj v naši bolnišnici še nismo imeli. V preteklosti smo sicer imeli primere hudih poškodb, ki so nastale kot posledica napada divjih živali oziroma medvedov,« so poudarili in dodali, da so napadi domačih živali z lažjimi poškodbami precej pogosti, posebej pa so temu izpostavljeni mlajši otroci in starejše osebe. Zato vse lastnike domačih žival pozivajo, da so še posebej previdni in pravilno skrbijo za svoje živali.

M. Ž.

