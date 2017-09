Padel s strehe, nato s helikopterjem v UKC

Včeraj ob 11.53 uri je v Temenici, občina Ivančna Gorica, občan padel s strehe. Prvo pomoč so nudili reševalci z dežurno zdravnico iz Ivančne Gorice, ki so oskrbeli poškodovanca do prihoda helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP. Poškodovanca je helikopter prepeljal v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Stična in Temenica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe v helikopter.

Helikopter tudi v Metliki

Ob 19.15 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP iz Metlike prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Gorele pnevmatike

Ob 21.02 so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorele obrabljene pnevmatike. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Drevesa na cesti

Ob 17.11 je na cestnem odseku Boštanj - Jelovec, občina Sevnica, podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili dežurni delavci cestnega podjetja CGP Novo mesto.

Ob 9.56 je v ulici Stari trg v Trebnjem, preko cestišča podrto drevo oviralo promet. Delavci Komunale Trebnje so drevo razžagali in odstranili.

Ob 7.21 je tudi pri Poljanah pri Mirni Peči, občina Trebnje, drevo na cestišču oviralo promet. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

Voda je motna

Podjetje Hydrovod obvešča porabnike pitne vode na območju Ribnice, ki se oskrbujejo iz regionalnega vodovoda, da je zaradi velike količine padavin in okvar, ki so se zgodile istočasno, prišlo do povišane motnosti. Zaradi tega je potrebno vodo v prehrambne namene prekuhavati.

