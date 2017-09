Osmošolci na 50. mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti

14.9.2017 | 08:35

Celje, Kostanjevica - Osmošolci in osmošolke smo 12. septembra v okviru tehniškega dne obiskali 50. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti v Celju. Kljub dežju smo zjutraj prešerno vstopili na avtobus in se zapeljali proti Štajerski. Po vstopu na sejmišče smo se najprej odpravili v dvorano L1, kjer smo si ogledali Ulico obrti in letošnjo novost Vajeniško pisarno. Tu so bili predstavljeni različni poklici, kot je mizar, elektrikar, slaščičar, pek, tesar, pečar in mnogi drugi. Ni potrebno posebej razlagati, da smo se najdlje zadržali pri slaščičarju, kjer smo si privoščili slasten sladoled.

Letos se bo na Celjskem sejmu predstavilo kar 1478 razstavljavcev iz 30 držav, poudarki pa so na petih ključnih področjih, in sicer turizmu, obrti in industriji, gradnji, poslovnih priložnostih in izdelkih široke potrošnje. Nam je na Celjskem sejmu bilo zelo lepo in poučno, zato upamo, da ga obiščemo tudi naslednje leto.

Klara Jarkovič, 8. razred, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

