Najlepši spomini s počitnic

14.9.2017 | 08:50

Ilustrativna fotografija (Arhiv DL)

Stari trg ob Kolpi - Prvi dan po končanem pouku smo šli z družino na morje in bilo nam je zelo lepo. V počitniški koloniji na Debelem rtiču sem spoznala nove prijatelje. Na gasilskem taboru v Radencih se mi je zgodilo veliko zanimivega.

Lidija Mihajlović, 6. razred

Bil sem na morju in na Kolpi. Lepo je bilo tudi, ko je stric praznoval in smo pekli odojka.

Alen Mušič, 6. razred

Prijetno je bilo v topli Kolpi in doma v bazenu. Pri sestri Jasmini na Planini pri Celju je bilo lepo na sprehodih in na celjskem gradu.

Erik, 7. razred, in Neja E. Ržen, 8. razred

Hodila sem se kopat na Kolpo. Bila sem na Primorskem in s starotrško folklorno skupino v Jelah v Bosni. Veliko sem pomagala doma na kmetiji, saj je poleti največ dela s spravilom krme za živino.

Karmen Šterbenc, 9. razred

V juliju sem deset dni uživala z družino na morju na otoku Braču. Lepo je bilo tudi pri babici v Ljubljani. Doma sem pomagala očetu pri delu na kmetiji, večkrat sem tudi jezdila. Bila sem navdušena, ko je nekajkrat pri meni prespala moja najboljša prijateljica Nika in jaz pri njej.

Živa Mihelić, 9. razred

Moje najboljše počitnice so bile zelo vroče in delovne. Najlepše mi je bilo, ko smo pospravljali seno.

Luka Šegina, 9. razred

Doma smo veliko delali, kosili, grabili, pobirali krompir. Šli smo tudi na morje, na Baško in Mali Lošinj. S predgrajsko folklorno skupino smo pripravili tri nastope in tradicionalno prireditev Prangerjado. Pogosto sem bila pri prijateljici Živi. Vesela sem, da sem se vpisala v glasbeno šolo, kjer me učitelj Anton Grahek uči tamburico.

Nika Rauh, 9. razred

Veliko sem pomagala doma na kmetiji, v hlevu, sirarni in trgovini. Pogosto sem potovala, videla sem nove kraje v Sloveniji, v Nemčiji, v Bosni, kamor sem odšla nastopat s folklorniki. Obiskovala sem sorodnike. Tako kot že vrsto let sem tudi letos z družino in sorodniki obiskala Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Letošnje poletje so nas gledališčniki z režiserjem Alojzom Stražarjem navdušili s Finžgarjevo igro Divji lovec.

Lucija Konda, 9. razred

Učenci OŠ Stari trg ob Kolpi z učiteljico Marijo Volf