Skakanja čez progo bo letos konec

14.9.2017 | 09:35

Železniški nadhod pri krški železniški postaji bodo štiri leta po zaprtju odstranili in na njegovem mestu postavili novega.

Krško - Štiri leta po tistem, ko so zaradi dotrajanosti zaprli nadhod čez železniško progo pri železniški postaji v Krškem, ga bodo do konca leta le nadomestili z novim. Krška občina bo namreč predvidoma še ta mesec z družbo Willy Stadler podpisala pogodbo o gradnji novega nadhoda.

Nevarnega prečkanja železniških tirov, ki se ga lotevajo predvsem dijaki in zaposleni v papirnici Vipap, bo kmalu konec, saj je občina na ponovljenem razpisu za dobavo novega nadhoda izbrala domačo družbo Willy Stadler. Vrednost ponudbe je znašala 92.000 evrov (brez DDV), naročilo pa zajema izdelavo projekta, odstranitev, izdelavo in namestitev novega nadhoda.

Ko bo pogodba podpisana, bo imel izvajalec 30 dni časa za izdelavo tehnične dokumentacije, s katero bo občina Krško, ki je predlani postala lastnica mostu, pridobila soglasje Slovenskih železnic (SŽ). Nato bo imel izvajalec še 60 dni časa za izvedbo. Nov nadhod bo zgrajen po vzoru obstoječega, enakih dimenzij in z upoštevanjem varnostnih elementov, saj poteka nad železniškimi tiri in visokonapetostno električno povezavo.

Nadhod je pred kakimi 60 leti postavila krška tovarna celuloze in papirja, ki ga je nazadnje obnovila v začetku tega tisočletja, nato pa Vipap tudi zaradi slabše finančne situacije železne konstrukcije ni več obnavljal. Zaradi dotrajanosti in poškodb so mostiček konec leta 2013 zaprli, po dveh letih neuspešnih pogovorov s SŽ pa je občina Krško konec leta 2015 nadhod za simbolično ceno odkupila in napovedala njegovo obnovo.

Obnova, kakršno je nameravala izvesti, je sprva predvidevala le peskanje mostu in zamenjavo podnic, a so SŽ zaradi zahtevnosti del postavile pogoj, da se most med obnovo odstrani ter šele nato obnovi in ponovno postavi. Ko je občina pridobila informativno ponudbo za izvedbo projekta, se je izkazalo, da bi bil tak način obnove vsega 10.000 evrov cenejši od postavitve nove konstrukcije, zato so se odločili za gradnjo novega nadhoda, saj bo njegova življenjska doba tako bistveno daljša.

Prvo javno naročilo za nov mostiček je občina objavilo 20. junija letos. »Pri oddaji ponudb za izvedbo del smo pridobili le eno ponudbo, ki pa je bila previsoka glede na zagotovljena sredstva (vir je v celoti občinski proračun) in na predhodno informativno ceno, zato smo razpis ponovili,« pojasnjujejo na občini. Na ponovljenem razpisu, ki se je iztekel konec avgusta, so nato izbrali ponudbo Willyja Stadlerja in na občini upajo, da bo nadhod dokončan do konca leta.

»S SŽ se tudi dogovarjamo, da bodo nudili podporo nadzornega organa in vseh nadzornikov ter prestavitev SVTK-kablov, hkrati pa naj bi SŽ zagotovile zaščitno ograjo, ko bo nadhod v funkciji,« so nam še odgovorili z občine.

Boris Blaić