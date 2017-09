Igre prijateljstva bodo tudi letos povezale 400 mladih

14.9.2017 | 14:30

Foto: arhiv Agencije za šport

Novo mesto - Novo mesto bo od jutri do nedelje v znamenju mladih – dolenjska prestolnica namreč po štirih letih vnovič gosti mednarodno športno manifestacijo Igre prijateljstva, ki se letos kitijo s številko 15. Pred desetletjem in pol je namreč zaživela ideja, da se mladi iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Avstrije pomerijo med sabo v različnih športnih disciplinah.

Novo mesto in Bihač stalna udeleženca

Sodelujoča mesta so se menjavala, vseskozi, vseh 15 let, pa sta med udeleženci Novo mesto in Bihać. Letos bomo med mladimi prvič pozdravili športnike iz italijanskega Trsta, so sporočili iz Zavoda Novo mesto.

"Ko smo se pred petnajstimi leti prvič srečali predstavniki Unsko - sanskega kantona, liško - senjske županije in Dolenjske (Novo mesto) ter se dogovorili, da organiziramo športno prireditev za mlade, nismo pričakovali, da bodo Igre prijateljstva tako uspešne," je v letošnjem biltenu iger zapisal Miran Jerman, predsednik skupščine Iger prijateljstva, in dodal: "V teh letih je na igrah sodelovalo približno 6000 mladih športnikov in mnogi med njimi so pozneje postali tudi vrhunski športniki. Samo letos je na evropskem mladinskem prvenstvu Vid Dobrovoljc osvojil srebrno medaljo v šahu, prav tako sta novomeški košarkarici Maruša Seničar in Aleksandra Krošelj na evropskem prvenstvu za mlajše članice osvojili srebrno medaljo. Vsi so bili večkratni udeleženci Iger prijateljstva."

Druženje, tekmovanje, zabava

Tridnevno srečanje se bo začelo v petek, 15. septembra, ko bodo ekipe prišle v Novo mesto in se bodo udeležile slavnostnega sprejema in odprtja iger, ki bo v Kulturnem centru Janeza Trdine ob 20. uri.Naslednji dan, v soboto, 16. 9., je tekmovalni dan. Dekleta in fantje, letnik 2001 ali mlajši, se bodo pomerili v šestih disciplinah: mali nogomet, rokomet, odbojka, košarka, namizni tenis in šah. Tekmovanja bodo potekala v Osnovni šoli Šmihel in Drska, Športni dvorani Marof, Športni dvorani Stopiče, namiznoteniški dvorani in na stadionu z umetno travo v Portovalu. Že v soboto zvečer bodo podelili pokale najboljšim ekipam in se na slavnostnem zaključku iger, ki bo v Športni dvorani Marof ob 20.30, ozrli na naslednje, 16. Igre prijateljstva.

V nedeljo, 17. 9., se bo 400 mladih športnikov poslovilo tako od Novega mesta kot med sabo, saj se vsako leto med mladimi stkejo trdna prijateljstva, ki trajajo še dolgo. Mladi bodo v treh dneh tako spoznali naše mesto, se družili in spoznavali različne kulture, saj osnovni namen Iger prijateljstva ni le tekmovanje, pač pa tudi druženje, povezovanje in spoznavanje kolegov iz drugih držav, še sporočajo organizatorji.

S. G.