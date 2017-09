Arbitraža: eni zadovoljni, drugi nekoliko manj

14.9.2017 | 10:15

Metlika - Vladna delovna skupina za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča, ki jo je vodila generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, je včeraj obiskala Metliko. Srečala se je s prebivalci ob meji s Hrvaško, zlasti iz vasi Drage in Brezovica, s katerimi se je pogovarja o rešitvah težav, ki so nastale po razsodbi arbitražnega sodišča o meji s Hrvaško. Pogovoru sta se pridružila tudi metliški župan Darko Zevnik s sodelavci in načelnica Upravne enote Metlika Janja Pegam.

Kot je pred začetkom pogovora povedala Kozlovičeva, so pomembni predvsem trije vsebinski sklopi, in sicer prebivalci, ki so ostali na Hrvaškem, in njihova morebitna selitev v Slovenijo, vzpostavitev zemljiške knjige ter dostopi do hiš in drugih poslopij.

Prebivalci so zapuščali pogovor z različnimi občutki. Nekateri so bili zadovoljni, drugi ne. Tatjana Jenič iz Drag, ki so ostale v Sloveniji, čeprav je zemljišče v hrvaški katastrski občini Sekuliči, je bila po pogovorih zelo zadovoljna. Pristavila pa je, da upa, da bo res tako, kot so obljubili. Marija Grabušek z Brezovice Žemberačke je prav tako dejala, da upa, da se bo vse rešilo pozitivno. Na rešitev so pripravljeni počakati leto ali več, če pa bi se družina odločila za selitev v Slovenijo, je dobila obljubo, da jim bodo to omogočili in jim pomagali, čeprav o denarju za preselitev ni bilo govora.

Kozlovičeva je po pogovorih povedala, da želijo za prebivalce ob meji ohraniti pravice, kakršne so imeli do sedaj, a tudi ustrezne dostope do njihovih domačij. Beseda je tekla tudi o preselitvah. Na Hrvaškem so ostale namreč štiri slovenske družine, o odškodnini za njihovo selitev pa se bodo pogovarjali z vsako družino posebej. Sicer pa je generalna sekretarka vlade pohvalila konstruktivne predloge prebivalcev ob meji.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

